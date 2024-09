Футболисты Сан-Марино впервые выиграли официальный матч на уровне УЕФА

Подопечные Роберто Чеволи переиграли соперника в первом туре группового раунда дивизиона D Лиги наций благодаря голу полузащитника Нико Сенсоли. Он отличился на 53-й минуте поединка с Лихтенштейном.

SAN MARINO HAVE WON THEIR FIRST-EVER COMPETITIVE MATCH 🇸🇲



With a population ~33K, the microstate previously held a competitive record of 0-5-171 😳



This is only their second-ever win as a footballing nation, the last coming in April 2004 👏 pic.twitter.com/pSlA9nDgtp