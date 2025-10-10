Футболисты Австрии сокрушили Сан-Марино и оформили рекорд в своей истории
Избиение сборной Сан-Марино подопечными Ральфа Рангника прошло на арене Эрнста Хаппеля в ходе матча квалификации ЧМ-2026.
Из десяти австрийских голов покер в этой встрече в свой актив записал нападающий Марко Арнаутович.
Благодаря этому успеху австрийская сборная побила свой прежний рекорд, который был показан 48 лет назад. Тогда победили Мальту – 9:0.
May we introduce: Marko Arnautovic, Rekordtorschütze von Österreich! 😍🇦🇹 #GemeinsamÖSTERREICH pic.twitter.com/bobODymC1Y— ÖFB - oefb.at (@oefb1904) October 9, 2025
А главная звезда матча против Сан-Марино Марко Арнаутович стал лучшим бомбардиром в истории сборной Австрии. Сейчас в его копилке 45 голов.
36-летний форвард "Црвены Звезды" улучшил показатель своего легендарного соотечественника Тони Польстера (44).
