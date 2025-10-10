Футболисты Австрии сокрушили Сан-Марино и оформили рекорд в своей истории

В ночь на 10 октября сборная Австрии по футболу у себя дома с неприличным счетом 10:0 разгромила представителей Сан-Марино. Это самая крупная победа австрийцев в их истории, где покером отметился Марко Арнаутович, сообщает Zakon.kz.

Избиение сборной Сан-Марино подопечными Ральфа Рангника прошло на арене Эрнста Хаппеля в ходе матча квалификации ЧМ-2026.

Из десяти австрийских голов покер в этой встрече в свой актив записал нападающий Марко Арнаутович.

Благодаря этому успеху австрийская сборная побила свой прежний рекорд, который был показан 48 лет назад. Тогда победили Мальту – 9:0.

А главная звезда матча против Сан-Марино Марко Арнаутович стал лучшим бомбардиром в истории сборной Австрии. Сейчас в его копилке 45 голов.

36-летний форвард "Црвены Звезды" улучшил показатель своего легендарного соотечественника Тони Польстера (44).

