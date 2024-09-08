Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанская чемпионка вошла в Исполнительный комитет Олимпийского совета Азии

Ольга Рыпакова, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 17:26 Фото: НОК РК
Председатель Комиссии спортсменов НОК Казахстана Ольга Рыпакова стала членом Исполнительного комитета Олимпийского совета Азии, сообщает Zakon.kz.

Кандидатура олимпийской чемпионки была представлена на рассмотрение Исполнительному комитету ОСА во время проведения Генеральной ассамблеи континентального органа олимпийского движения, которая в данный момент проходит в индийском городе Дели.

"За Рыпакову участники Ассамблеи проголосовали единогласно. Отметим, что в Исполнительном комитете ОСА она будет представлять Центральную Азию как представитель женщин от региона", – сообщили в НОК РК.

Ольга Рыпакова – казахстанская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в длину, тройном прыжке и семиборье. Чемпионка Олимпийских игр в Лондоне (2012) и дважды бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине (2008) и Рио-де-Жанейро (2016) в тройном прыжке. Чемпионка мира 2010 года в помещении в тройном прыжке.

Также состоялись выборы президента ОСА. Главой избран Раджа Рандхир Сингх из Индии.

Напомним, Исполнительный комитет ОСА – руководящий орган организации, состоящий из вице-президентов и представителей по регионам, а также председателей комиссий и руководителей организационных комитетов. Он отвечает за рассмотрение и принятие важных решений в деятельности Олимпийского совета Азии.

Ранее стало известно, что Казахстан завершил XVII летние Паралимпийские игры с рекордным количеством медалей. Их в копилке наших спортсменов девять.

Читайте также

призеры, XVII летние Паралимпийские игры
Казахстан завершил XVII летние Паралимпийские игры с рекордным количеством медалей
Олимпийские игры в Париже, Париж-2024, казахстанские спортсмены на олимпиаде в Париже
Паралимпиада-2024: Итоги десятого дня соревнований
Чемпионат по футзалу
Кто из казахстанцев сыграет на чемпионате мира по футзалу
Андрей Дюсупов
НОК РК Рыпакова Ольга 2024 год Спортсмены
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Маша Распутина,
Распутина рассказала, почему десять лет не разговаривала с Филиппом Киркоровым
тенге в руке
Сколько нужно иметь денег на депозите и как безбедно жить на проценты
Паралимпиада-2024
Новый рекорд Казахстана: дзюдоист принес девятую медаль Паралимпиады-2024
призеры, XVII летние Паралимпийские игры
Казахстан завершил XVII летние Паралимпийские игры с рекордным количеством медалей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: