Казахстанская чемпионка вошла в Исполнительный комитет Олимпийского совета Азии

Председатель Комиссии спортсменов НОК Казахстана Ольга Рыпакова стала членом Исполнительного комитета Олимпийского совета Азии, сообщает Zakon.kz.

Кандидатура олимпийской чемпионки была представлена на рассмотрение Исполнительному комитету ОСА во время проведения Генеральной ассамблеи континентального органа олимпийского движения, которая в данный момент проходит в индийском городе Дели.

"За Рыпакову участники Ассамблеи проголосовали единогласно. Отметим, что в Исполнительном комитете ОСА она будет представлять Центральную Азию как представитель женщин от региона", – сообщили в НОК РК.

Ольга Рыпакова – казахстанская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в длину, тройном прыжке и семиборье. Чемпионка Олимпийских игр в Лондоне (2012) и дважды бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине (2008) и Рио-де-Жанейро (2016) в тройном прыжке. Чемпионка мира 2010 года в помещении в тройном прыжке.

Также состоялись выборы президента ОСА. Главой избран Раджа Рандхир Сингх из Индии.

Напомним, Исполнительный комитет ОСА – руководящий орган организации, состоящий из вице-президентов и представителей по регионам, а также председателей комиссий и руководителей организационных комитетов. Он отвечает за рассмотрение и принятие важных решений в деятельности Олимпийского совета Азии.

Ранее стало известно, что Казахстан завершил XVII летние Паралимпийские игры с рекордным количеством медалей. Их в копилке наших спортсменов девять.