Казахстанская чемпионка вошла в Исполнительный комитет Олимпийского совета Азии
Кандидатура олимпийской чемпионки была представлена на рассмотрение Исполнительному комитету ОСА во время проведения Генеральной ассамблеи континентального органа олимпийского движения, которая в данный момент проходит в индийском городе Дели.
"За Рыпакову участники Ассамблеи проголосовали единогласно. Отметим, что в Исполнительном комитете ОСА она будет представлять Центральную Азию как представитель женщин от региона", – сообщили в НОК РК.
Ольга Рыпакова – казахстанская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в длину, тройном прыжке и семиборье. Чемпионка Олимпийских игр в Лондоне (2012) и дважды бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине (2008) и Рио-де-Жанейро (2016) в тройном прыжке. Чемпионка мира 2010 года в помещении в тройном прыжке.
Также состоялись выборы президента ОСА. Главой избран Раджа Рандхир Сингх из Индии.
Напомним, Исполнительный комитет ОСА – руководящий орган организации, состоящий из вице-президентов и представителей по регионам, а также председателей комиссий и руководителей организационных комитетов. Он отвечает за рассмотрение и принятие важных решений в деятельности Олимпийского совета Азии.
Ранее стало известно, что Казахстан завершил XVII летние Паралимпийские игры с рекордным количеством медалей. Их в копилке наших спортсменов девять.