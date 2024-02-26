Стал известен новый состав Национального олимпийского комитета Казахстана

Национальный олимпийский комитет Казахстана продолжит работу в новом составе. Об этом заявили в пресс-службе НОК 26 февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Ранее на заседании внеочередной Генеральной ассамблеи НОК РК избрали нового президента организации. Им стал Геннадий Головкин, который на этом посту сменил Тимура Кулибаева.

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На этом же заседании состав Исполнительного комитета и Ревизионной комиссии Национального олимпийского комитета Казахстана ввиду истечения срока полномочий завершил свою работу. По итогам голосования членов Генеральной ассамблеи НОК РК был избран следующий состав Исполнительного комитета и Ревизионной комиссии:

Генеральный секретарь – Жанар Утешева.

Вице-президент по летним видам спорта – Данияр Абулгазин, президент ОО "Федерация настольного тенниса Республики Казахстан".

Вице-президент по зимним видам спорта – Аскар Мамин, президент РОО "Казахстанская федерация хоккея".

Вице-президент по общим вопросам – Ербол Мырзабосынов, председатель Комитета по делам спорта и физической культуры.

Вице-президент по развитию паралимпийских видов спорта – Серик Сапиев, чемпион Олимпийских игр (2012).

Представитель Комиссии спортсменов:

Представитель Комиссии спортсменов НОК РК – Ольга Рыпакова, чемпионка Олимпийских игр в Лондоне (2012), серебряный призер Олимпийских игр в Пекине (2008) и бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016).

Представители национальных спортивных федераций:

Представитель национальной федерации:

Даниал Ахметов, президент РОО "Федерация легкой атлетики Республики Казахстан".

Дмитрий Баландин, чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016).

Гаджи Гаджиев, первый вице-президент ОО "Федерация тяжелой атлетики".

Куанышбек Есекеев, президент РОО "Федерация дзюдо".

Диас Сулейменов, президент ОЮЛ в ФА "Национальная лыжная ассоциация Республики Казахстан".

Булат Утемуратов, президент РОО "Федерация тенниса".

Алия Юсупова, президент ОО "Казахстанская федерация гимнастики".

Члены Ревизионной комиссии:

Председатель – Абай Алпамысов, президент РОО "Национальная Федерация Баскетбола".

Членв комиссии:

Роллан Сериков, вице-президент федерации Qazaq kuresi.

Раббани Ашимбеков, генеральный секретарь ОО "Казахстанская федерация гимнастики".

Фото: olympic.kz

Национальный олимпийский комитет (НОК) РК был создан 3 февраля 1990 года и получил признание Международного олимпийского комитета (МОК) в сентябре 1993 года. НОК РК является самостоятельной независимой общественной организацией. В своей деятельности НОК РК руководствуется Олимпийской хартией МОК, Конституцией, законами РК и Уставом НОК РК. Деятельность Национального олимпийского комитета не финансируется государством. Миссией НОК РК является развитие и защита олимпийского движения, продвижение олимпийских ценностей – уважения, дружбы и совершенства на территории Республики Казахстан.