Сборная Казахстана по аударыспаку вышла в финал на Всемирных играх кочевников

9 сентября на V Всемирных играх кочевников на территории Этноаула стартовали соревнования по аударыспаку, по итогам которых все участники сборной Казахстана пробились в финал, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Министерстве туризма и спорта, в соревнованиях приняли участие 64 спортсмена из девяти стран: Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Монголия, Турция, Венгрия, Китай, США и Россия.

От Казахстана в финал вышли Ермек Құралбай, Алмат Ләтіпбек, Дарын Өткелбай, Есімхан Рахматіллә, Сырым Ізбасаров и Біржан Қосалиев.

Ранее сборная Казахстана по кокпару одержала убедительную победу над сборной Узбекистана.