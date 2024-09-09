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Сборная Казахстана по аударыспаку вышла в финал на Всемирных играх кочевников

Игры кочевников, соревнования по аударыспаку, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 14:04 Фото: Instargam/audaryspaq.kz
9 сентября на V Всемирных играх кочевников на территории Этноаула стартовали соревнования по аударыспаку, по итогам которых все участники сборной Казахстана пробились в финал, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Министерстве туризма и спорта, в соревнованиях приняли участие 64 спортсмена из девяти стран: Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Монголия, Турция, Венгрия, Китай, США и Россия.

От Казахстана в финал вышли Ермек Құралбай, Алмат Ләтіпбек, Дарын Өткелбай, Есімхан Рахматіллә, Сырым Ізбасаров и Біржан Қосалиев.

Ранее сборная Казахстана по кокпару одержала убедительную победу над сборной Узбекистана.

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