Казахстан взял два "золота" в казакша курес на Играх кочевников

9 сентября стал известен первый чемпион на Всемирных играх кочевников по казакша курес, сообщает Zakon.kz.

Им стала Айжан Жылкыбаева, которая в категории 48 кг одолела спортсменку из Кыргызстана Луизу Асакееву.

Буквально следом за этой новостью стало известно, что еще один казахстанец завоевал медаль высшей пробы в этом виде соревнований. Бекжан Толепов в весовой категории 55 кг победил кыргызстанца Кимала Оболбекова.

Фото: Qazaqstan

В соревнованиях, проходящих во Дворце борьбы имени Жаксылыка Ушкемпирова, спортсмены определяют между собой сильнейших в четырех весах.

Ранее сборная Казахстана по кокпару одержала убедительную победу над сборной Узбекистана.