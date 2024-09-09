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Казахстан взял два "золота" в казакша курес на Играх кочевников

Айжан Жылкыбаева, казакша курес, игры кочевников, победа, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 16:57 Фото: Instargam/aijansambo50
9 сентября стал известен первый чемпион на Всемирных играх кочевников по казакша курес, сообщает Zakon.kz.

Им стала Айжан Жылкыбаева, которая в категории 48 кг одолела спортсменку из Кыргызстана Луизу Асакееву.

Буквально следом за этой новостью стало известно, что еще один казахстанец завоевал медаль высшей пробы в этом виде соревнований. Бекжан Толепов в весовой категории 55 кг победил кыргызстанца Кимала Оболбекова.

Второе золото на Играх кочевников по казакша курес, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 16:57

Фото: Qazaqstan

В соревнованиях, проходящих во Дворце борьбы имени Жаксылыка Ушкемпирова, спортсмены определяют между собой сильнейших в четырех весах.

Ранее сборная Казахстана по кокпару одержала убедительную победу над сборной Узбекистана.

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