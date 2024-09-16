В Уральске встретили чемпиона Всемирных игр кочевников

16 сентября в городе Уральске встретили чемпиона V Всемирных игр кочевников Бекнура Серикова, сообщает Zakon.kz.

Площадь городского вокзала напоминала театрализованное представление. Ведь обладателя золотой медали по национальному виду спорта "Теңге ілу" Бекнура Серикова встретили со всеми почестями.

Сам спортсмен родом из Западно-Казахстанской области. Известен следующими достижениями:

чемпион РК среди юношей 2018 года;

чемпион РК среди молодежи 2020 года;

обладатель Кубка Азии 2023 года.

Что касается в целом результатов прошедших игр, то Казахстан занял первое общекомандное место.