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Сборная Казахстана завоевала три "золота" по тогызкумалаку на Играх кочевников

Тогызкумалак, сборная, золото, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 14:08 Фото: Минтуризма РК
Национальная сборная Казахстана блестяще выступила на турнире по тогызкумалаку, завоевав три золотые медали, и стала первой в командном зачете в этом виде спорта, сообщает Zakon.kz.

Соревнования проходили в гостинично-спортивном комплексе "Думан". В Минспорта отметили, что сборная продемонстрировала высокое мастерство и командный дух.

Среди женщин "золото" завоевала Молдир Сериковна, а "серебро" – Ансаган Кожанасып. Среди мужчин обладателем "золота" стал Бексултан Бостандыков, "бронзы" – Ерсултан Әуелбай.

"Кроме индивидуальных достижений, сборная Казахстана также заняла первое место в командном зачете, добавив в копилку еще одно "золото" Игр кочевников", – отметили в министерстве.

Отметим, что по итогам третьего дня Всемирных игр кочевников Казахстан с большим отрывом оказался на первой строчке в медальном зачете.

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