Сборная Казахстана завоевала три "золота" по тогызкумалаку на Играх кочевников

Фото: Минтуризма РК

Национальная сборная Казахстана блестяще выступила на турнире по тогызкумалаку, завоевав три золотые медали, и стала первой в командном зачете в этом виде спорта, сообщает Zakon.kz.

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