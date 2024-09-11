Сборная Казахстана завоевала три "золота" по тогызкумалаку на Играх кочевников
Фото: Минтуризма РК
Национальная сборная Казахстана блестяще выступила на турнире по тогызкумалаку, завоевав три золотые медали, и стала первой в командном зачете в этом виде спорта, сообщает Zakon.kz.
Соревнования проходили в гостинично-спортивном комплексе "Думан". В Минспорта отметили, что сборная продемонстрировала высокое мастерство и командный дух.
Среди женщин "золото" завоевала Молдир Сериковна, а "серебро" – Ансаган Кожанасып. Среди мужчин обладателем "золота" стал Бексултан Бостандыков, "бронзы" – Ерсултан Әуелбай.
"Кроме индивидуальных достижений, сборная Казахстана также заняла первое место в командном зачете, добавив в копилку еще одно "золото" Игр кочевников", – отметили в министерстве.
Отметим, что по итогам третьего дня Всемирных игр кочевников Казахстан с большим отрывом оказался на первой строчке в медальном зачете.
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