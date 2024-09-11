Казахстан с большим отрывом лидирует в медальном зачете Всемирных игр кочевников

Казахстан по итогам третьего дня Всемирных игр кочевников оказался на первой строчке в медальном зачете, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства туризма и спорта, третий день соревнований принес в копилку Национальной сборной Казахстана 23 медали: семь золотых, семь серебряных и девять бронзовых. И в медальной таблице с общим количеством 48 медалей, из них 21 золотая, Казахстан с большим отрывом занял первое место.

Фото: worldnomadgames

10 сентября отечественные спортсмены отличились в:

Жамбы ату

В соревнованиях по жамбы ату в турецком стиле казахстанские спортсмены принесли сборной золотую и бронзовую медали. Ералхан Айкөз завоевал первое место. Айтбек Сарыбай – третье.

Дәстүрлі садақ ату

В конно-спортивном комплексе "Арғымақ" прошли состязания по традиционной стрельбе из лука по мишени "Қалқан". Ербол Тапенов завоевал серебряную медаль, а Қанат Қасымхан выиграл "бронзу".

Қазақ күресі

Во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова завершились соревнования по казак курес среди женщин и мужчин. Казахстанские борцы выиграли четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

Кураш

На арене Ледового дворца "Алау" завершились соревнования в узбекской борьбе кураш среди женщин и мужчин. Среди наших наград появились еще четыре серебряные и три бронзовые медали.

Мас-рестлинг

Также закончились соревнования по мас-рестлингу – национальному виду спорта народа Саха. Бронзовую медаль в категории до 75 кг в поединке с монгольской спортсменкой для казахстанской сборной завоевала сегодня Ольга Душаева. Среди мужчин также "бронзу" Казахстану принес Еркебұлан Ерлан в категории до 105 кг.

Көкпар

На ипподроме "Қазанат" в кокпаре сборная Казахстана обыграла команду США со счетом 12:4.

Аударыспақ

В борьбе на лошадях "золото" Казахстану в весовой категории до 100 кг сегодня завоевал Сырым Ізбасаров. Также "золото" в категории свыше 100 кг завоевал Біржан Қосалиев. "Серебро" нашей национальной сборной сегодня принес Есімхан Рахматілла в весе до 90 кг.

Тоғызқұмалақ

По итогам второго дня соревнований по тогызкумалаку команда Казахстана лидирует с общим результатом 23,5 очка.

Ранее мы писали о том, как сборная Казахстана дважды разгромила ковбоев из США на Играх кочевников.