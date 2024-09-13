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В Астане прошла церемония закрытия Всемирных игр кочевников

Астана, Казахстан, Игры кочевников , фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 17:40 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Астане 13 сентября прошла церемония закрытия Всемирных игр кочевников. Мероприятие проходило в этноауле, сообщает Zakon.kz.

Игры стартовали 8 сентября. В течение шести дней проходили соревнования по 21 виду национального спорта. В различных видах спорта приняли участие более 2,5 тыс. спортсменов из 89 стран. Всего было разыграно 97 комплектов или 581 медаль.

"Мы завершаем пятые Всемирные игры кочевников. Мы не только тюркским странам, но и всему миру продемонстрировали единство, братство наших народов, показали историю, культурное богатство. Хочу высказать благодарность Казахстану, Президенту Касым-Жомарт Токаеву, а также министру спорта и туризма за поддержку и организацию этих Игр. Хочу пожелать Кыргызстану, который проведет следующие Игры у себя, удачи", – сказал президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган.

Астана, Казахстан, Игры кочевников , фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 17:40

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Министр спорта и туризма Ербол Мырзабосынов в свою очередь добавил, что Казахстан гордится тем, что Всемирные игры кочевников прошли на казахской земле.

"Это не только стимул для развития национальных видов спорта, но и прекрасная возможность показать нашу страну, что служит целям развития туризма", – добавил он.

Завершилась церемония закрытия передачей символа Игр – торсықа – министру культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Алтынбеку Максутову.

Астана, Казахстан, Игры кочевников , фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 17:40

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Всемирные игры кочевников, которые вошли в перечень нематериальных ценностей ЮНЕСКО, впервые прошли в 2014 году. Тогда в них приняли участие 583 спортсмена из 19 стран мира.

Астана, Казахстан, Игры кочевников , фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 17:40

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Для V Всемирных игр кочевников все области Казахстана подготовили юрты, внутри которых располагаются различные достояния регионов. Чем удивила гостей Костанайская область, можно прочитать здесь.

Всемирные игры кочевников проходили на шести разных спортивных объектах Астаны.

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