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Юный казахстанец с аутизмом взял "серебро" на велогонке во Франции

Казахстанский параспортсмен завоевал серебро в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 15:47 Фото: Instargam/astana sport_basqarmasy
Параатлет из Астаны Дастан Ордабай завоевал второе место на велогонке во Франции. Сегодня, 16 сентября его встретили в аэропорту, сообщает Zakon.kz.

По информации столичного управления туризма, с 12 по 14 сентября 2024 года в Ройбоне, Франция, прошла велогонка среди спортсменов с аутизмом. В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов со всего мира. В дисциплине Para cycling в рамках Virtus Cycling Open Time Trial приняли участие 16 параатлетов. Классы UCI Para- cycling открыты для спортсменов с физическими, зрительными, интеллектуальными нарушениями, а также с нарушениями слуха.

Честь страны представил параспортсмен города Астаны Дастан Ордабай. Дастан принял участие в категории іі-3 (расстройство аутистического спектра) в индивидуальной гонке на время (Time trial) на дистанции 17,3 км. Таким образом, кандидат в мастера спорта по велоспорту Дастан Ордабай занял второе место.

"Для Дастана это уже вторые соревнования в 2024 году на шоссе. Наш параатлет является лидером нашей сборной команды и продолжает показывать хорошие результаты. Впереди предстоит защита титула в Австралии в 2025 году, вместе с командой будем продолжать готовиться", – отметила президент РОО "Федерация спорта для лиц с особенностями интеллектуального развития" города Астаны Дина Темиргалиева.


Первым и личным тренером Дастана Ордабая является Бауржан Утегенов.

Отметим, что с 28 августа по 8 сентября 2024 в Париже прошли XVII летние Паралимпийские игры. Казахстан завершил их с рекордным количеством медалей: в копилке наших спортсменов девять наград.

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