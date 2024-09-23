Холанд установил новый рекорд АПЛ и повторил достижение Роналду

Форвард английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд вписал свое имя в историю Премьер-лиги, забив мяч в ворота лондонского "Арсенала". Это взятие ворот стало 105-м для норвежца в майке "горожан" после ста сыгранных матчей, сообщает Zakon.kz.

Своим достижением 24-летний футболист повторил рекорд знаменитого португальца Криштиану Роналду, у которого также 105 голов в 100 встречах за мадридский "Реал".

Данного успеха Эрлинг добился в рамках игр 5-го тура АПЛ против "Арсенала", когда открыл счет, а его команда впоследствии сыграла вничью – 2:2.

Fewest games needed to reach 100 goals for a top five European side in the 21st century:



◉ 105 - Erling Haaland (Man City)

◎ 105 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid)



CR7’s record has been equalled. 🤖 pic.twitter.com/vfWMgwQd4R — Squawka (@Squawka) September 22, 2024

К этой минуте в активе норвежского форварда 10 забитых мячей в пяти играх английского чемпионата нового сезона. Ранее никто не достигал подобного показателя так быстро.



"Манчестер Сити" объявил о переходе Холанда из дортмундской "Боруссии" 10 мая 2022 года. Рыночная стоимость футболиста на данный момент составляет 180 млн евро.

Девять месяцев назад британский журнал FourFourTwo составил рейтинг ста лучших футболистов за 2023 год, где на первом месте оказался Эрлинг Холанд.