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Холанд установил новый рекорд АПЛ и повторил достижение Роналду

Футбол Рекорд АПЛ, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 14:48 Фото: Instagram/mancity
Форвард английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд вписал свое имя в историю Премьер-лиги, забив мяч в ворота лондонского "Арсенала". Это взятие ворот стало 105-м для норвежца в майке "горожан" после ста сыгранных матчей, сообщает Zakon.kz.

Своим достижением 24-летний футболист повторил рекорд знаменитого португальца Криштиану Роналду, у которого также 105 голов в 100 встречах за мадридский "Реал".   

Данного успеха Эрлинг добился в рамках игр 5-го тура АПЛ против "Арсенала", когда открыл счет, а его команда впоследствии сыграла вничью – 2:2.

К этой минуте в активе норвежского форварда 10 забитых мячей в пяти играх английского чемпионата нового сезона. Ранее никто не достигал подобного показателя так быстро.

"Манчестер Сити" объявил о переходе Холанда из дортмундской "Боруссии" 10 мая 2022 года. Рыночная стоимость футболиста на данный момент составляет 180 млн евро.

Девять месяцев назад британский журнал FourFourTwo составил рейтинг ста лучших футболистов за 2023 год, где на первом месте оказался Эрлинг Холанд.

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