Холанд установил новый рекорд АПЛ и повторил достижение Роналду

Своим достижением 24-летний футболист повторил рекорд знаменитого португальца Криштиану Роналду, у которого также 105 голов в 100 встречах за мадридский "Реал".

Данного успеха Эрлинг добился в рамках игр 5-го тура АПЛ против "Арсенала", когда открыл счет, а его команда впоследствии сыграла вничью – 2:2.

Fewest games needed to reach 100 goals for a top five European side in the 21st century:



◉ 105 - Erling Haaland (Man City)

◎ 105 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid)



CR7’s record has been equalled. 🤖 pic.twitter.com/vfWMgwQd4R