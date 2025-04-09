Герой "Арсенала" отметил значимость двух красивых голов в ворота "Реала"

Лучшим игроком первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов УЕФА между "Арсеналом" и "Реалом" был признан полузащитник лондонского клуба Деклан Райс, сообщает Zakon.kz.

26-летний хавбек "канониров" забил в этом поединке два великолепных гола, которые он исполнил со стандартных положений.

Удары игрока сборной Англии были настолько ювелирными, что даже один из лучших вратарей мира Тибо Куртуа был бессилен.

"Таково было послание от тренера, оно шло с выходных. Мы должны быть абсолютно уверены, что приедем сюда и победим. Вся команда действительно была уверена в этом. Этот удар был припасен у меня, но я слишком часто попадал в стенку или мяч улетал выше ворот. Изначально мы собирались подать, но я посмотрел на стенку и позицию вратаря, подумал: почему бы не пробить самому? Сака сказал полагаться на ощущения". Деклан Райс

После двух шедевральных голов Райс получил награду лучшего футболиста этого матча.

"Во второй раз у меня уже была уверенность и я пробил. Сейчас не думаю об этом, впереди еще ответный матч. Я взволнован и счастлив, на седьмом небе. Но, думаю, только через несколько лет осознаю, насколько особенным был этот вечер. Нам нужно быть готовыми к следующей неделе на "Бернабеу", это особенное место, играть там непросто". Деклан Райс

Помимо Деклана в составе "Арсенала" в эту ночь также отличился Микель Мерино, который поставил жирную точку – 3:0.

"Я горд, получилось цельное выступление, сделали то, что было необходимо для победы. Дело в двух вещах: такой атмосфере, какой прежде не видел, и моментах волшебства. Удары Райса со штрафного лучше всего это олицетворяют. Думал, что подобное возможно. Еще перед игрой чувствовал, что способны создать много проблем. Однако надо было все это реализовать. Ты способен это сделать, если есть правильный настрой и вера. Добились этого, но прошли лишь полпути. Нет команды, которая стала бы лучшей мотивацией. "Реал" – номер 1 в этом рейтинге, знаем, что в Мадриде надо будет сыграть еще лучше". Главный тренер "Арсенала" Микель Артета

Ответный поединок между "Реалом" и "Арсеналом" состоится на "Бернабеу" 16 апреля. Здесь стоит подчеркнуть, что команда Карло Анчелотти терпит второе поражение подряд за несколько дней.

5 апреля "сливочные" дома уступили "Валенсии" (1:2), в рамках игр Ла Лиги.