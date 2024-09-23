"Ман Сити" сыграл вничью с "Арсеналом" и сохранил лидерство в АПЛ

Действующий чемпион Англии, футбольный клуб "Манчестер Сити", несмотря на ничью с "Арсеналом", по-прежнему находится на первой строчке турнирной таблицы нового сезона. Команда Хосепа Гвардиолы ушла от поражения в добавленное ко второму тайму время – 2:2, сообщает Zakon.kz.

Поединок между основными фаворитами на главный титул АПЛ прошлого и нынешнего сезона прошел на домашней арене "горожан" вечером 22 сентября, в рамках пятого тура.

Хозяева открыли счет уже на 9-й минуте встречи, отличился Эрлинг Холанд. Гостям понадобилось 14 минут, чтобы восстановить равновесие, гол в свой актив записал Риккардо Калафьори. Перед уходом на перерыв Габриэл Магальяэс вывел "канониров" вперед – 2:1.





Здесь стоит отметить, что лондонский коллектив вторую половину матча играл в меньшинстве, так как их вингер Леандро Троссард получил красную карточку в конце первого тайма.

И все же подопечные Гвардиолы сумели вырвать ничью – 2:2, благодаря нужному голу Джона Стоунза на 98-й минуте противостояния.

"Сложный был матч, у них было почти десять игроков обороны, в итоге получили то, что заслуживали. Возможно, я бы поступил так же, потому что они играли вдесятером. Гости отлично справлялись благодаря дальним передачам на Хавертца и забили второй гол. Мы проявили терпение, создавали моменты и в конце сравняли счет". Главный тренер "МанСити" Хосеп Гвардиола

На данный час на счету "горожан" 13 очков после пяти туров чемпионата Англии и они все еще лидируют в турнирной таблице.

Далее идут "Ливерпуль" и "Астон Вилла", у них по 12 баллов. Первую пятерку лучших английских команд замыкают "Арсенал" (11) и "Челси" (10).

"Я горжусь своей командой, сыграли в тяжелых условиях против лучшей дружины мира. Повели 2:1, и дальше была уже другая история, о которой предпочитаю не говорить. То, что мы отыграли 56 минут в меньшинстве на "Этихаде", это уже чудо. То, что мы сделали, поражает". Главный тренер "Арсенала" Микель Артета

"Пушкари" не смогли прервать безпроигрышную серию "Ман Сити" из 27 матчей АПЛ. До этого "небесно-голубые" терпели поражение в английском чемпионате 6 декабря 2023 года, когда на выезде уступили "Астон Вилле" – 0:1 .

28 сентября команда Гвардиолы сыграет в гостях с "Ньюкаслом".

Действующие чемпионы Англии удачно начали этот сезон, выиграв Суперкубок Англии в седьмой раз в своей истории.