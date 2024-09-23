"Ман Сити" сыграл вничью с "Арсеналом" и сохранил лидерство в АПЛ
Поединок между основными фаворитами на главный титул АПЛ прошлого и нынешнего сезона прошел на домашней арене "горожан" вечером 22 сентября, в рамках пятого тура.
Хозяева открыли счет уже на 9-й минуте встречи, отличился Эрлинг Холанд. Гостям понадобилось 14 минут, чтобы восстановить равновесие, гол в свой актив записал Риккардо Калафьори. Перед уходом на перерыв Габриэл Магальяэс вывел "канониров" вперед – 2:1.
Здесь стоит отметить, что лондонский коллектив вторую половину матча играл в меньшинстве, так как их вингер Леандро Троссард получил красную карточку в конце первого тайма.
И все же подопечные Гвардиолы сумели вырвать ничью – 2:2, благодаря нужному голу Джона Стоунза на 98-й минуте противостояния.
"Сложный был матч, у них было почти десять игроков обороны, в итоге получили то, что заслуживали. Возможно, я бы поступил так же, потому что они играли вдесятером. Гости отлично справлялись благодаря дальним передачам на Хавертца и забили второй гол. Мы проявили терпение, создавали моменты и в конце сравняли счет".Главный тренер "МанСити" Хосеп Гвардиола
На данный час на счету "горожан" 13 очков после пяти туров чемпионата Англии и они все еще лидируют в турнирной таблице.
Далее идут "Ливерпуль" и "Астон Вилла", у них по 12 баллов. Первую пятерку лучших английских команд замыкают "Арсенал" (11) и "Челси" (10).
"Я горжусь своей командой, сыграли в тяжелых условиях против лучшей дружины мира. Повели 2:1, и дальше была уже другая история, о которой предпочитаю не говорить. То, что мы отыграли 56 минут в меньшинстве на "Этихаде", это уже чудо. То, что мы сделали, поражает".Главный тренер "Арсенала" Микель Артета
"Пушкари" не смогли прервать безпроигрышную серию "Ман Сити" из 27 матчей АПЛ. До этого "небесно-голубые" терпели поражение в английском чемпионате 6 декабря 2023 года, когда на выезде уступили "Астон Вилле" – 0:1 .
28 сентября команда Гвардиолы сыграет в гостях с "Ньюкаслом".
Действующие чемпионы Англии удачно начали этот сезон, выиграв Суперкубок Англии в седьмой раз в своей истории.