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Штангист Ерасыл Саулебеков стал бронзовым призером молодежного ЧМ-2024

Тяжелая атлетика Бронза ЧМ-2024, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 09:40 Фото: Instagram/wf_rk
17-летний казахстанец Ерасыл Саулебеков занял третье место на молодежном мировом первенстве по тяжелой атлетике, которое в эти дни проходит в городе Леон (Испания), сообщает Zakon.kz.

Уроженец Кызылординской области замкнул призовой подиум в весовой категории до 81 кг. Саулебеков завершил выступление на ЧМ-2024 с результатом 344 кг, а в сумме двоеборья набрал 154+190 кг.

Ерасыл удачно использовал пять подходов и в упорной борьбе завоевал серебряную медаль в толчке, что в итоге дало ему "бронзу" в сумме двоеборья.

Наш 17-летний штангист выступал в новой для себя весовой категории до 81 кг и сразу вошел в тройку сильнейших на мировом первенстве среди молодежи. 

Стоит отметить, что Ерасыл Саулебеков является 2-кратным чемпионом мира до 17 лет. Сначала он взял "золото" в весовой категории до 73 кг два года назад в Мексике, затем ему не было равных в 2023 году в Албании.

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Испания Казахстан Кызылординская область 2024 год Тяжелая атлетика Спортсмены
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