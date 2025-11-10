Казахстанский штангист стал бронзовым призером Игр исламской солидарности

Фото: olympic.kz

Представитель команды Казахстана по тяжелой атлетике Едыге Емберды стал третьим на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Казахстанский спортсмен стал третьим в "рывке" в категории до 79 кг, сообщает Zakon.kz.

Едыге в лучшей попытке поднял 152 кг. Этот результат принес ему "бронзу". Победу одержал египтянин Абдельрахман Эльсайед – 166 кг. Второе место занял Равин Алмаммадов (Азербайджан) – 155 кг. Добавим, что также медали будут разыграны в "толчке" и сумме двоеборья. Ранее медалями юношеской Азиады отметилась и сборная Казахстана по борьбе.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: