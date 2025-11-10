Казахстанский штангист стал бронзовым призером Игр исламской солидарности
Фото: olympic.kz
Представитель команды Казахстана по тяжелой атлетике Едыге Емберды стал третьим на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Казахстанский спортсмен стал третьим в "рывке" в категории до 79 кг, сообщает Zakon.kz.
Едыге в лучшей попытке поднял 152 кг. Этот результат принес ему "бронзу".
Победу одержал египтянин Абдельрахман Эльсайед – 166 кг.
Второе место занял Равин Алмаммадов (Азербайджан) – 155 кг.
Добавим, что также медали будут разыграны в "толчке" и сумме двоеборья.
Ранее медалями юношеской Азиады отметилась и сборная Казахстана по борьбе.
