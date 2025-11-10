#Народный юрист
Спорт

Казахстанский штангист стал бронзовым призером Игр исламской солидарности

борьба, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 18:41 Фото: olympic.kz
Представитель команды Казахстана по тяжелой атлетике Едыге Емберды стал третьим на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Казахстанский спортсмен стал третьим в "рывке" в категории до 79 кг, сообщает Zakon.kz.

Едыге в лучшей попытке поднял 152 кг. Этот результат принес ему "бронзу".

Победу одержал египтянин Абдельрахман Эльсайед – 166 кг.

Второе место занял Равин Алмаммадов (Азербайджан) – 155 кг.

Добавим, что также медали будут разыграны в "толчке" и сумме двоеборья.

Ранее медалями юношеской Азиады отметилась и сборная Казахстана по борьбе.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
