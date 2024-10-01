Глава камерунского футбола Это’О отличился очередным скандалом

Легендарный камерунский футболист Самюель Это’О ближайшие полгода не сможет посещать матчи своей сборной. Он наказан за неподобающее поведение во время мирового первенства среди девушек до 20 лет, сообщает Zakon.kz.

Как передает As, данную санкцию в отношении Самюэля Это’О, который ныне занимает пост президента Федерации футбола Камеруна, применила Международная федерация футбола (FIFA).

Представители ФИФА наложили запрет на бывшего игрока "Барселоны" за нарушения дисциплинарного кодекса по статьям об "оскорбительном поведении и нарушении принципов честной игры", а также об агрессивном поведении.

Фото: Instagram/samueletoo

Вся эта история связана с некорректным поведением Это’О во время недавнего матча плей-офф ЧМ-2024 среди девушек (U-20) между сборными Камеруна и Бразилии.

Запрет на посещение матчей в течение шести месяцев распространяется на мужские и женские команды Камеруна во всех возрастных категориях.

Это не первый скандальный случай, связанный с 43-летним экс-футболистом. Еще в бытность игроком российского "Анжи" он был замешан в истории с невыплатой алиментов.

Кроме того, два года назад Самюэль Это’О попал в неприятный инцидент на ЧМ-2022 в Катаре, когда применил силу по отношению к одному из фанатов.