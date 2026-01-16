Легендарный камерунский футболист отметился очередной скандальной выходкой
По сведениям The Athletic, легендарного футболиста отстранили на четыре встречи, а также он получил штраф в размере 20 000 долларов за некрасивое поведение в матче Кубка Африки с Марокко.
Он сделал неприличный жест в сторону президента Королевской федерации футбола Марокко (FRMF) Морока Фузи Лекьяа.
Этот инцидент происходил перед глазами другого высокопоставленного футбольного чиновника – главы африканской конфедераций футбола (CAF) Патрика Мотсепе.
Фото: Instagram/samueletoo
Здесь нельзя не отметить, что экс-игрок "Барсы", "Челси" и многих других грандов Европы после завершения карьеры очень заметен скандальными поступками.
Летом прошлого года его заподозрили в краже 600 тыс. долларов у Федерации футбола Камеруна.
В октябре 2024 года камерунец был наказан за неподобающее поведение во время мирового первенства среди девушек до 20 лет.
Кроме того, Самюэль Это’О попал в неприятный инцидент на ЧМ-2022 в Катаре, когда применил силу по отношению к одному из фанатов.