Легендарный камерунский футболист отметился очередной скандальной выходкой

Известный в прошлом форвард, ныне глава Федерации футбола Камеруна Самуэль Это’О дисквалифицирован на четыре матча за некорректное поведение во время четвертьфинала Кубка Африки по футболу, сообщает Zakon.kz.

По сведениям The Athletic, легендарного футболиста отстранили на четыре встречи, а также он получил штраф в размере 20 000 долларов за некрасивое поведение в матче Кубка Африки с Марокко.

Он сделал неприличный жест в сторону президента Королевской федерации футбола Марокко (FRMF) Морока Фузи Лекьяа.

Этот инцидент происходил перед глазами другого высокопоставленного футбольного чиновника – главы африканской конфедераций футбола (CAF) Патрика Мотсепе.

Фото: Instagram/samueletoo

Здесь нельзя не отметить, что экс-игрок "Барсы", "Челси" и многих других грандов Европы после завершения карьеры очень заметен скандальными поступками.

Летом прошлого года его заподозрили в краже 600 тыс. долларов у Федерации футбола Камеруна.

В октябре 2024 года камерунец был наказан за неподобающее поведение во время мирового первенства среди девушек до 20 лет.

Кроме того, Самюэль Это’О попал в неприятный инцидент на ЧМ-2022 в Катаре, когда применил силу по отношению к одному из фанатов.