Левандовски возглавил рейтинг лучших снайперов среди топ-лиг Европы

Нападающий "блауграны" достиг данного рубежа после того, как оформил хет-трик во встрече с "Алавесом" в рамках 9-го тура испанского первенства (3:0).

3 — 🇵🇱 @lewy_official is the @FCBarcelona player to have scored the fourth earliest hat-trick in a @LaLigaEN game ever (32' vs Alavés).



🇨🇲Samuel Etoo vs Almería 2008 (24')

🇪🇸 Justo Tejada vs Real Sociedad 1954 (28')

🇦🇷 Leo Messi vs Mallorca 2011 (30')



Quick.#FCB ❤💙 pic.twitter.com/KRA6qT3XL7