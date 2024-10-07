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Левандовски возглавил рейтинг лучших снайперов среди топ-лиг Европы

Футбол Лучший Форвард, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 12:14 Фото: Instagram/fcbarcelona
Польский форвард каталонской "Барселоны" Роберт Левандовски забил больше всех голов (12) на текущий час, исходя из результатов ведущих пяти европейских футбольных чемпионатов в новом сезоне, сообщает Zakon.kz.

Нападающий "блауграны" достиг данного рубежа после того, как оформил хет-трик во встрече с "Алавесом" в рамках 9-го тура испанского первенства (3:0).

Эти три гола позволили поляку возглавить список лучших бомбардиров среди игроков топ-5 лиг текущего сезона на данный момент, с активом в 12 мячей.

За Левандовским идут Эрлинг Холанд (11 голов), Гарри Кейн (10), Джонатан Дэвид (9) и Килиан Мбаппе (7).

"Получаю отличные передачи, так легче забивать голы. Когда забиваешь три в первом тайме, во втором можно играть с контролем. Сейчас пауза на игры сборных, когда вернемся, нужно продолжать снова. В целом, предсезонная подготовка прошла очень хорошо, была проделана хорошая работа. Команда очень сильная, смогли улучшить то, чего не хватало. Играешь, чтобы показать себя в каждом матче, и это то, что стараемся делать. Все получилось так, как планировали".Роберт Левандовски

Всего польский нападающий с начала сезона записал на свой счет 14 активных действий в 11 матчах. Забил два мяча в Лиге чемпионов, девять в Ла Лиге, плюс оформил два результативных ассиста.

"Левандовски лучше всех играет в штрафной площади, для меня он лучший. Я знаю его со времен работы в Мюнхене. Предупредили всех, что крайне важно не допускать ошибок и помнить игру против "Осасуны". Прекрасный первый тайм стал фундаментом для победы".Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик

Благодаря хет-трику Левандовски "сине-гранатовые" продолжают лидировать в Ла Лиге, набрав 24 очка.

На днях каталонскую команду пополнил соотечественник Роберта, экс-голкипер польской сборной – Войцех Щенсны.

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