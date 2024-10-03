Вратарь сборной Польши возобновил карьеру и стал игроком "Барселоны"

Опытный польский голкипер Войцех Щенсны вернулся в футбол, получив приглашение от испанский "Барселоны". Бывший вратарь "Ювентуса" подписал контракт с каталонским клубом до конца нынешнего сезона, сообщает Zakon.kz.

34-летний экс-вратарь польской сборной подписал соглашение до лета 2025 года в качестве свободного агента, передает пресс-служба ФК "Барселона".



Щенсны нынешним летом объявил о завершении карьеры. Однако он не смог отказаться от предложения "сине-гранатовых" и вернулся в профессиональный спорт.





Фото: Instagram/wojciech.szczesny1

По некоторым сведениям, поляк будет получать в каталонском клубе зарплату в размере около 3 миллионов евро в год плюс бонусы.

"Это момент гордости, готовился к жизни после завершения карьеры. Но, приехав в Барселону, увидев отношение людей ко мне и как это важно для них, я испытал чувство родства к этому замечательному клубу. Я не был готов к новым вызовам, но я поговорил с семьей и друзьями, все они сказали мне, что было бы ошибкой не принять это предложение. Левандовски сыграл очень важную роль, именно Роберт убедил меня". Войцех Щенсны

Но, с другой стороны, Щенсны должен будет выплатить 2 млн евро своему бывшему клубу – туринскому "Ювентусу", так как по договору с итальянцами существовала компенсация, если Войцех вернется в футбол.



Причиной возвращения Щенсны в футбол, а именно в "Барселону", стала травма основного голкипера каталонцев – Марка-Андре тер Стегена, который вышел из строя почти на целый сезон.