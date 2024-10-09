Казахстанские теннисисты были близки к исторической "бронзе" на ЧА-2024
В четвертьфинале ЧА-2024 нашими соперниками были индийские спортсмены, пятикратные бронзовые призеры континентального чемпионата, передает пресс-служба ФНТК.
Гости были удачливы за путевку в полуфинал нынешних соревнований, обыграв хозяев площадки с общим счетом 3:1.
Фото: Instagram/ttrfk
Четвертьфинальное противостояние между Казахстаном и Индией открыли Кирилл Герасименко и Манав Таккар, который завершился в пользу нашего соперника – 0:3.
Лидер сборной Казахстана допускал много ошибок, с первых минут встречи отдал инициативу Манаву Таккару и неожиданно для болельщиков проиграл свой матч всухую.
Фото: Instagram/ttrfk
Затем наступила очередь нашего молодого таланта Алана Курмангалиева. 17-летний карагандинец сыграл блестяще и обыграл опытного Хармита Десаи со счетом 3:0.
При общем счете 1:1, Айдос Кенжигулов уступил ветерану азиатского настольного тенниса, 42-летнему Шарату Камалу – 0:3.
Фото: Instagram/ttrfk
На четвертую игру от казахстанской сборной вышел ее лидер Кирилл Герасименко. Он в своем поединке против Хармита Десаи играл на равных, но все же уступил в пятом решающем гейме – 2:3.
Тем самым сборная Казахстана остается без медалей в командном турнире ЧА-2024.
8 октября на азиатском первенстве большую сенсацию преподнес 14-летний иранский спортсмен Беньямин Фараджи, который победил первую ракетку мира из Китая – Ван Чуцина.