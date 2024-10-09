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Казахстанские теннисисты были близки к исторической "бронзе" на ЧА-2024

Настольный теннис ЧА-2024 Астана, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 20:23 Фото: Instagram/ttrfk
Мужская сборная Казахстана по настольному теннису не смогла выйти в полуфинал азиатского первенства и тем самым упустила шанс завоевать первые в своей истории медали континентального турнира, который в эти дни проходит в Астане, сообщает Zakon.kz.

В четвертьфинале ЧА-2024 нашими соперниками были индийские спортсмены, пятикратные бронзовые призеры континентального чемпионата, передает пресс-служба ФНТК.

Гости были удачливы за путевку в полуфинал нынешних соревнований, обыграв хозяев площадки с общим счетом 3:1. 

Настольный теннис ЧА-2024 Астана, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 20:23

Фото: Instagram/ttrfk

Четвертьфинальное противостояние между Казахстаном и Индией открыли Кирилл Герасименко и Манав Таккар, который завершился в пользу нашего соперника – 0:3. 

Лидер сборной Казахстана допускал много ошибок, с первых минут встречи отдал инициативу Манаву Таккару и неожиданно для болельщиков проиграл свой матч всухую.

Настольный теннис ЧА-2024 Астана, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 20:23

Фото: Instagram/ttrfk

Затем наступила очередь нашего молодого таланта Алана Курмангалиева. 17-летний карагандинец сыграл блестяще и обыграл опытного Хармита Десаи со счетом 3:0.

При общем счете 1:1, Айдос Кенжигулов уступил ветерану азиатского настольного тенниса, 42-летнему Шарату Камалу – 0:3.

Настольный теннис ЧА-2024 Астана, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 20:23

Фото: Instagram/ttrfk

На четвертую игру от казахстанской сборной вышел ее лидер Кирилл Герасименко. Он в своем поединке против Хармита Десаи играл на равных, но все же уступил в пятом решающем гейме – 2:3.

Тем самым сборная Казахстана остается без медалей в командном турнире ЧА-2024.

8 октября на азиатском первенстве большую сенсацию преподнес 14-летний иранский спортсмен Беньямин Фараджи, который победил первую ракетку мира из Китая – Ван Чуцина. 

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