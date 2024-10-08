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14-летний иранский теннисист сенсационно победил олимпийского чемпиона на ЧА-2024

Настольный теннис Сенсация ЧА-2024, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 17:58 Фото: Instagram/ttrfk
На чемпионате Азии – 2024 по настольному теннису в Астане стартовали матчи стадии четвертьфинала. Первыми на площадку вышли мужские сборные Китая и Ирана, где успех сопутствовал представителям Поднебесной – 3:1, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на итоговый результат, теннисисты Ирана оставили приятное впечатление. Большую сенсацию в этом противостоянии преподнес 14-летний талант Беньямин Фараджи, который сумел одолеть лидера мирового рейтинга и олимпийского чемпиона в командном зачете Ван Чуцина.

Талантливый иранец выиграл встречу в одиночном разряде со счетом 3:2. Но, к сожалению, этой победы не хватило иранцам – сборная Китая первой пробилась в полуфинал нынешнего чемпионата Азии.

За выход в полуфинал азиатского первенства также поспорят хозяева нынешних соревнований, в соперники которым досталась сборная Саудовской Аравии.

P.S. К данной минуте казахстанская дружина ведет у саудитов со счетом 1:0. Свой поединок выиграл наш лидер Кирилл Герасименко.  

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