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В НХЛ впервые появилась женщина-тренер

Хоккей, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 07:55 Фото: nhl
Джессика Кэмпбелл стала первой женщиной-тренером в истории Национальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

Джессика Кэмпбелл – серебряный призер чемпионата мира по хоккею. Об историческом назначении рассказали на сайте и в социальных сетях спортивной организации.

Женщина отметила, что понимает "масштаб и важность" своего нового назначения для мира хоккея. Тренера представили болельщикам "Сиэтл Кракен" перед игрой 8 октября и те встретили Кэмпбелл аплодисментами.

"Она вложила много времени и энергии в изучение игры и обучение ей. Это было действительно волнительно, я очень уважаю ее за всю ее работу и трудовую этику", – поделилась мама Джессики.
Хоккей, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 07:55

Фото: nhl

На первый тренерский матч дочери женщина пришла вместе с другими родственниками, а также первым тренером Кэмпбелл. Поддержать Джессику также собрались хоккеистки из ее бывшей команды.

Фотографиями тренер поделилась на своей странице в Instagram.

В эти же дни стал известен рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Национальной хоккейной лиги в сезоне-2024/25.

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