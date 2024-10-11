В НХЛ впервые появилась женщина-тренер

Джессика Кэмпбелл стала первой женщиной-тренером в истории Национальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

Джессика Кэмпбелл – серебряный призер чемпионата мира по хоккею. Об историческом назначении рассказали на сайте и в социальных сетях спортивной организации.

Женщина отметила, что понимает "масштаб и важность" своего нового назначения для мира хоккея. Тренера представили болельщикам "Сиэтл Кракен" перед игрой 8 октября и те встретили Кэмпбелл аплодисментами.

Jessica Campbell will make history tonight when she stands behind the @SeattleKraken bench for their season opener as the first ever female Assistant Coach in the #NHL.



If you see it, you can be it! 🙌 pic.twitter.com/1afRqtd3ue — NHL Coaches’ Association (@NHLCoachesAssoc) October 8, 2024

"Она вложила много времени и энергии в изучение игры и обучение ей. Это было действительно волнительно, я очень уважаю ее за всю ее работу и трудовую этику", – поделилась мама Джессики.

Фото: nhl

На первый тренерский матч дочери женщина пришла вместе с другими родственниками, а также первым тренером Кэмпбелл. Поддержать Джессику также собрались хоккеистки из ее бывшей команды.

Фотографиями тренер поделилась на своей странице в Instagram.

В эти же дни стал известен рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Национальной хоккейной лиги в сезоне-2024/25.