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Объявлен самый высокооплачиваемый игрок будущего сезона НХЛ

Хоккей Самый дорогой игрок, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 13:07 Фото: X/AM34
Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Национальной хоккейной лиги в сезоне-2024/25, во главе которого встал представитель "Торонто Мейпл Ливз" Остон Мэттьюс, сообщает Zakon.kz.

Составляя список богатых хоккеистов, эксперты Forbes смотрели на заработки команд в турнирах, базовые оклады и бонусы, а также на другие доходы (реклама и собственный бизнес).

Исходя из всех этих пунктов, рейтинг возглавил нападающий канадского клуба "Торонто" Остон Мэттьюс, который заработает 21,7 млн долларов в предстоящем сезоне.

27-летний игрок из этой суммы 16,7 млн получает по контракту, а остальные 5 млн – доходы вне хоккея.

Хоккей Самый высокооплачиваемый игрок, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 13:07

Фото: Instagram/capitals

За Остоном следуют Нэтан Маккиннон ("Колорадо Эвеланж") – 19,5 млн (16,5+3 млн) и Александр Овечкин ("Вашингтон Кэпиталз") – 16 млн (11+5 млн). ;

Полный список самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ можно посмотреть здесь.

Между тем, одним из главных звезд КХЛ в эти дни является казахстанский форвард Никита Михайлис, который на днях получил приз лучшего игрока недели.

А 9-го октября "Барыс" распрощался со своим генеральным директором Борисом Иванищевым.

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