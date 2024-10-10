Объявлен самый высокооплачиваемый игрок будущего сезона НХЛ

Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Национальной хоккейной лиги в сезоне-2024/25, во главе которого встал представитель "Торонто Мейпл Ливз" Остон Мэттьюс, сообщает Zakon.kz.

Составляя список богатых хоккеистов, эксперты Forbes смотрели на заработки команд в турнирах, базовые оклады и бонусы, а также на другие доходы (реклама и собственный бизнес).

Исходя из всех этих пунктов, рейтинг возглавил нападающий канадского клуба "Торонто" Остон Мэттьюс , который заработает 21,7 млн долларов в предстоящем сезоне.

27-летний игрок из этой суммы 16,7 млн получает по контракту, а остальные 5 млн – доходы вне хоккея.

Фото: Instagram/capitals

За Остоном следуют Нэтан Маккиннон ("Колорадо Эвеланж") – 19,5 млн (16,5+3 млн) и Александр Овечкин ("Вашингтон Кэпиталз") – 16 млн (11+5 млн). ;

Полный список самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ можно посмотреть здесь.

Между тем, одним из главных звезд КХЛ в эти дни является казахстанский форвард Никита Михайлис, который на днях получил приз лучшего игрока недели.

А 9-го октября "Барыс" распрощался со своим генеральным директором Борисом Иванищевым.