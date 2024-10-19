Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Роналду подарил победу "Аль-Насру" на 97-й минуте матча с "Аль-Шабабом"

Футбол Гол 97 минута, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 09:05 Фото: Instagram/alnassr
Капитан саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду забил свой 907-й гол в карьере. Он помог команде обыграть "Аль-Шабаб", отличившись с пенальти на 97-й минуте поединка чемпионата Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

Решающий гол португальского нападающего принес успех команде "Аль-Наср", которая одержала победу со счетом 2:1. А для самого Криштиану это 907 гол в карьере.

Клуб Роналду мог и не удержать этот результат, если бы игрок "Аль-Шабаба" на 13-й добавленной минуте встречи реализовал пенальти.

Таким образом, 39-летний форвард отметился взятием ворот в 12-ти из 14 матчей текущего сезона.

"Мы никогда не сдаемся".Криштиану Роналду

Плюс Роналду в составе "Аль-Насра" успешно использовал все 19 ударов с 11-метровой точки.

На днях португальская звезда занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов планеты.

Читайте также

Хоккей Причина Ухода
Буцаев объяснил причину своего ухода из тренерского штаба "Барыса"
Бокс
Головкин пригласил своего экс-тренера Кристофера Камачо в Казахстан
UFC
Асу Алмабаев и его топовый соперник UFC прошли процедуру взвешивания
Куандык Шынасилов
Роналду Криштиану 2024 год Рейтинги Футбол Чемпионаты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самые дорогие породы кошек
Самые дорогие породы кошек
исследование
Ученые разгадали феномен, почему в некоторых семьях рождаются только мальчики или девочки
Тенге, деньги, Казахстан
Лишение лицензии банка в Казахстане: могут ли вкладчики обратиться за выплатами, если срок пропущен
погода осенью в Алматы
Потеплеет даже ночью: прогноз погоды в Алматы на неделю
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: