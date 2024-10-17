Кто же является самым высокооплачиваемым футболистом планеты
Эксперты Forbes включили в свой рейтинг 10 самых высокооплачиваемых футболистов планеты, почти половина из которых играет на полях саудовского чемпионата.
Лидером среди игроков, у которых самая высокая зарплата, оказался капитан "Аль-Насра" Криштиану Роналду. 39-летний форвард получает 285 млн долларов за сезон (220 млн доходы от клуба и 65 млн прибыль от рекламы и личного бизнеса).
Фото: Instagram/leomessi
За португальцем следует его извечный конкурент – Лионель Месси, который по доходам уступает более чем в два раза. У лидера "Интер Майами" денежный актив составляет 135 млн долларов (60+75 млн).
В топ-5 футболистов-богачей вошли:
- Неймар ("Аль-Хилаль») – 110 млн долларов (80+30 млн);
- Карим Бензема ("Аль-Иттихад") – 104 млн долларов (100+4 млн);
- Килиан Мбаппе ("Реал") – 90 млн долларов (70+20 млн).
Фото: Instagram/k.mbappe
Далее список высокооплачиваемых игроков выглядит следующим образом:
- Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") – 60 млн долларов (46+14 млн);
- Винисиус Жуниор ("Реал") – 55 млн долларов (40+15 млн);
- Мохамед Салах ("Ливерпуль") – 53 млн долларов (35+18 млн);
- Садьо Мане ("Аль-Наср") – 52 млн долларов (48+4 млн);
- Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") – 39 млн долларов (35+4 млн).
Если Криштиану Роналду назван футболистом с большим доходом, то мадридский "Реал" имеет самый дорогой состав игроков в мире стоимостью в 1,7 млрд евро.