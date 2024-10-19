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Дзюдоист из Казахстана нокаутировал соперника из Индии на турнире по ММА

Дзюдоист из Казахстана нокаутировал соперника из Индии на турнире по ММА, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 03:20 Фото: Instagram/naiza.mma
Казахстанский боец смешанных единоборств, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг) Абылайхан Шаратов (2-0) выступил на турнире по ММА лиги NAIZA 68, который проходит в Караганде, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, соперником казахстанского файтера в турнире стал боец из Индии Сагар Кашьяп (4-1).

Поединок завершился в первом раунде досрочной победой Шаратова техническим нокаутом.

Для Шаратова эта победа стала 3-й в его профессиональной карьере.

Ранее стало известно, что двукратный олимпийский чемпион по боксу вернется на ринг.

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