Дзюдоист из Казахстана нокаутировал соперника из Индии на турнире по ММА
Фото: Instagram/naiza.mma
Казахстанский боец смешанных единоборств, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг) Абылайхан Шаратов (2-0) выступил на турнире по ММА лиги NAIZA 68, который проходит в Караганде, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, соперником казахстанского файтера в турнире стал боец из Индии Сагар Кашьяп (4-1).
Поединок завершился в первом раунде досрочной победой Шаратова техническим нокаутом.
Для Шаратова эта победа стала 3-й в его профессиональной карьере.
Ранее стало известно, что двукратный олимпийский чемпион по боксу вернется на ринг.
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