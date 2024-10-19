Дзюдоист из Казахстана нокаутировал соперника из Индии на турнире по ММА

Фото: Instagram/naiza.mma

Казахстанский боец смешанных единоборств, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг) Абылайхан Шаратов (2-0) выступил на турнире по ММА лиги NAIZA 68, который проходит в Караганде, сообщает Zakon.kz.

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