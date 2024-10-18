Двукратный олимпийский чемпион по боксу вернется на ринг. Кубинец Гильермо Ригондо проведет поединок 12 ноября в США, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, двукратный олимпийский чемпион, а также экс-чемпион мира, 44-летний кубинец Гильермо Ригондо возвращается на ринг 12 ноября в Майами (США).

Там он сразится в 10-раундовом противостоянии в рамках полулегкого дивизиона с обладателем титулов WBO European и WBC International румыном Ионуцем Балуцэ.

Ригондо выйдет на ринг после полуторагодичного простоя. Его последний поединок состоялся в июне 2023 года, где он победил нокаутом в седьмом раунде филиппинца Чарли Клементе-Андино.

Всего в активе Ригондо 25 проведенных боев. На его счету 22 победы (15 одержаны досрочно) всего при трех поражениях.

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