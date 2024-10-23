Леброн Джеймс вместе с сыном впервые выступили в официальном матче НБА

79-ый сезон НБА стартовал с исторического момента, где Леброн и Бронни Джеймсы стали семейной парой, как отец и сын, которые играют в одной команде. Подобное случается впервые за всю историю Лиги, сообщает Zakon.kz.

Утром 23 октября Леброн и Бронни Джеймсы вышли в майке "Лос-Анджелес Лейкерс", в рамках стартового поединка сезона против "Миннесоты Тимбервулз".

Отца и сына приняли под аплодисменты их близкие, а также многочисленная армия болельщиков.

LeBron and Bronny become the first father-son duo to play on an NBA court together 👏 pic.twitter.com/p7QrvHKPBU — NBA TV (@NBATV) October 23, 2024

4-кратный MVP NBA и его 20-летний сын вместе появились на паркете во второй четверти матча, когда "Лейкерс" вел со счетом 51:35.

LeBron James on Bronny making his NBA debut on Zhuri James’ birthday:



“Everything was just great today. From the moment I woke up, I saw my daughter before she went to school. Went to work, and saw my son at work.”



(via @BenGolliver) pic.twitter.com/jcocL5FyPp — Legion Hoops (@LegionHoops) October 23, 2024

"Сегодня все было просто супер. С того самого момента, как проснулся. Увидел дочь перед тем, как она отправилась в школу. Потом отправился на работу, а там сын. Я так горжусь им, невероятно. Он мой тыл, моя опора в этой жизни". Леброн Джеймс

Джеймс-младший в дебютной игре отметился одним подбором за 3 минуты, а его команда в итоге выиграла со счетом 110:103.

"Старался не думать обо всем, что сопровождало мой дебют, не обращать внимания на шумиху. Настраивался на то, что я новичок, и моя задача сегодня – не напортачить. Почувствовал всю эту энергию, благодарю фанатов "Лейкерс" за поддержку нас с отцом". Бронни Джеймс

Между тем, новый сезон НБА был открыт встречей между "Бостоном" и "Нью-Йорком", где действующие чемпионы были сильнее (132:109).

One of the greatest Celtics teams of all time 🏆 pic.twitter.com/6AGanhmHhT — Boston Celtics (@celtics) October 22, 2024

Перед матчем-открытия 79-го сезона НБА, игроки "Бостон Селтикс" получили чемпионские перстни в честь победы в первенстве 2023/24 года.

3 марта 2024 года самый богатый баскетболист планеты, 39-летний Леброн Джеймс первым в NBA достиг рекордной отметки в 40 000 очков.

