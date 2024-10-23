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Леброн Джеймс вместе с сыном впервые выступили в официальном матче НБА

Баскетбол История НБА, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 16:12 Фото: Instagram/lakers
79-ый сезон НБА стартовал с исторического момента, где Леброн и Бронни Джеймсы стали семейной парой, как отец и сын, которые играют в одной команде. Подобное случается впервые за всю историю Лиги, сообщает Zakon.kz.

Утром 23 октября Леброн и Бронни Джеймсы вышли в майке "Лос-Анджелес Лейкерс", в рамках стартового поединка сезона против "Миннесоты Тимбервулз".

Отца и сына приняли под аплодисменты их близкие, а также многочисленная армия болельщиков. 

4-кратный MVP NBA и его 20-летний сын вместе появились на паркете во второй четверти матча, когда "Лейкерс" вел со счетом 51:35.

"Сегодня все было просто супер. С того самого момента, как проснулся. Увидел дочь перед тем, как она отправилась в школу. Потом отправился на работу, а там сын. Я так горжусь им, невероятно. Он мой тыл, моя опора в этой жизни".Леброн Джеймс

Джеймс-младший в дебютной игре отметился одним подбором за 3 минуты, а его команда в итоге выиграла со счетом 110:103.

"Старался не думать обо всем, что сопровождало мой дебют, не обращать внимания на шумиху. Настраивался на то, что я новичок, и моя задача сегодня – не напортачить. Почувствовал всю эту энергию, благодарю фанатов "Лейкерс" за поддержку нас с отцом".Бронни Джеймс

Между тем, новый сезон НБА был открыт встречей между "Бостоном" и "Нью-Йорком", где действующие чемпионы были сильнее (132:109). 

Перед матчем-открытия 79-го сезона НБА, игроки "Бостон Селтикс" получили чемпионские перстни в честь победы в первенстве 2023/24 года.

3 марта 2024 года самый богатый баскетболист планеты, 39-летний Леброн Джеймс первым в NBA достиг рекордной отметки в 40 000 очков.

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