Леброн Джеймс вместе с сыном впервые выступили в официальном матче НБА

Утром 23 октября Леброн и Бронни Джеймсы вышли в майке "Лос-Анджелес Лейкерс", в рамках стартового поединка сезона против "Миннесоты Тимбервулз".

Отца и сына приняли под аплодисменты их близкие, а также многочисленная армия болельщиков.

LeBron and Bronny become the first father-son duo to play on an NBA court together 👏 pic.twitter.com/p7QrvHKPBU

4-кратный MVP NBA и его 20-летний сын вместе появились на паркете во второй четверти матча, когда "Лейкерс" вел со счетом 51:35.

LeBron James on Bronny making his NBA debut on Zhuri James’ birthday:



“Everything was just great today. From the moment I woke up, I saw my daughter before she went to school. Went to work, and saw my son at work.”



(via @BenGolliver) pic.twitter.com/jcocL5FyPp