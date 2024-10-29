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Известны все победители престижной футбольной премии "Золотой мяч"

Футбол Лучший игрок, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 11:01 Фото: Instagram/mancity
В ночь на 29 октября в Париже состоялась ежегодная официальная церемония вручения международной премии "Золотой мяч", где главный приз достался испанскому хавбеку – Родри, сообщает Zakon.kz.

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри впервые выиграл "Золотой мяч", который вручается лучшему футболисту года по версии издания France Football.

28-летний игрок в сезоне-2023/24 стал победителем АПЛ, клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА в составе "горожан". В майке сборной Испании он выиграл Евро-2024 в Германии.

Коллега Родри по испанской сборной и вингер "Барселоны" Ламин Ямаль получил приз лучшего молодого игрока мира не старше 21 года.

Вратарь аргентинской дружины из английского клуба "Астон Вилла" Эмилиано Мартинес второй год подряд получил приз имени Льва Яшина как лучший голкипер.

Наставник мадридского "Реала", итальянец Карло Анчелотти, удостоен награды лучшего тренера. А его команда признана лучшим клубом сезона.

"Сливочные" в тот период завоевали Суперкубок Испании, Ла Лигу и Лигу чемпионов.

Гарри Кейн и Килиан Мбаппе выиграли трофей Герда Мюллера, приз лучшего бомбардира сезона. Они забили по 52 гола.

Футболистка "Барселоны" Айтана Бонмати второй год подряд забирает женский "Золотой мяч". А ее дружина, которая завоевала четыре титула, признана лучшим женским клубом мира.

48-летняя Эмма Хейс, которая выиграла чемпионат Англии во главе "Челси" и Олимпиаду-2024 у руля сборной США, признана лучшим тренером года среди женщин.

Впервые за последние 20 лет в нынешней номинации "Золотого мяча" не приняли участие два самых знаменитых футболиста мира – Лионель Месси и Криштиану Роналду. 

Надо отметить, что аргентинец 31 октября 2023 года получил награду лучшего игрока планеты в восьмой раз за свою карьеру. А в активе португальца данных статуэток пять, последнюю он заработал в 2017 году.

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