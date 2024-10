Известны все победители престижной футбольной премии "Золотой мяч"

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри впервые выиграл "Золотой мяч", который вручается лучшему футболисту года по версии издания France Football.

28-летний игрок в сезоне-2023/24 стал победителем АПЛ, клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА в составе "горожан". В майке сборной Испании он выиграл Евро-2024 в Германии.

Коллега Родри по испанской сборной и вингер "Барселоны" Ламин Ямаль получил приз лучшего молодого игрока мира не старше 21 года.

Вратарь аргентинской дружины из английского клуба "Астон Вилла" Эмилиано Мартинес второй год подряд получил приз имени Льва Яшина как лучший голкипер.

Наставник мадридского "Реала", итальянец Карло Анчелотти, удостоен награды лучшего тренера. А его команда признана лучшим клубом сезона.

"Сливочные" в тот период завоевали Суперкубок Испании, Ла Лигу и Лигу чемпионов.



Гарри Кейн и Килиан Мбаппе выиграли трофей Герда Мюллера, приз лучшего бомбардира сезона. Они забили по 52 гола.



Футболистка "Барселоны" Айтана Бонмати второй год подряд забирает женский "Золотой мяч". А ее дружина, которая завоевала четыре титула, признана лучшим женским клубом мира.

