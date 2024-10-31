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Шавкат Рахмонов начал подготовку к бою с Белалом Мухаммадом в США

UFC Подготовка Бой, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 11:31 Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94
Чуть больше месяца осталось до исторического титульного боя на уровне UFC между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и американцем Белалом Мухаммадом. Впервые наш файтер получил шанс заполучить заветный чемпионский пояс, сообщает Zakon.kz.

Чтобы стать чемпионом UFC, первым файтером из Казахстана, "Номаду" необходимо сломить сопротивление действующего обладателя пояса в полусреднем весе – Белала Мухаммада. 

По традиции Рахмонов за месяц с лишним уже прибыл на место предстоящего поединка и провел первые тренировки.

На американский УТС Шавката был специально приглашен в качестве спарринг-партнера Ермак Карданов, бронзовый призер Евро-2023 по вольной борьбе.

В свою очередь Мухаммад тоже не спит и готовится к встрече, закидывая нашего бойца разными хайпами.

Бой за чемпионский пояс между Рахмоновым и Мухаммадом состоится рано утром 8 декабря, в рамках турнира UFC 310 в Лас-Вегасе (США).

Для 36-летнего палестинца это будет первая защита титула в данном дивизионе, которую он завоевал летом 2024 года, победив британца Леона Эдвардса.  

В свою очередь "Кочевник" ранее заходил в клетку год назад, когда на UFC 296 победил Стивена Томпсона.

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