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Аргентинская "Бока Хуниорс" планирует подписать экс-звезду "Реала"

Футбол Переход Аргентина, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 16:15 Фото: Instagram/sergioramos
38-летний испанский защитник Серхио Рамос, который ныне находится в статусе свободного агента, может продолжить свою дальнейшую карьеру в чемпионате Аргентины, сообщает Zakon.kz.

По информации Relevo, опытным экс-футболистом мадридского "Реала" заинтересовалась знаменитая "Бока Хуниорс" из Аргентины. К этому моменту обе стороны уже провели первые переговоры.

В частности, Рамос побеседовал с президентом клуба из Буэнос-Айреса, в прошлом известным полузащитником Хуаном Рикельме, а также с тренером Фернандо Гаго, с которым знаком по совместной карьере за "сливочных".

Футбол Переход Аргентина, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 16:15

Фото: Instagram/sergioramos

Как пишет источник, "Бока Хуниорс" готова платить Серхио зарплату в размере около 5 млн евро за сезон.

38-летний футболист последний сезон отыграл за "красно-белых" на правах свободного агента, где провел 37 матчей во всех турнирах, забив 7 голов и оформив 1 ассист. В "Севилье" он зарабатывал 11 млн евро.

После ухода из ПСЖ, где выступал два сезона, Серхио Рамоса журналисты отправляли играть в США вместе с Лионелем Месси, но он отказался и остался в Европе.

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