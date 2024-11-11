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ФК "Челси" потерял очки в английской Премьер-лиге перед матчем с "Астаной"

ФК &quot;Челси&quot; потерял очки в АПЛ перед матчем с &quot;Астаной&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 05:40 Фото: instagram.com/chelseafc
Футбольные команды "Челси" и "Арсенал" сыграли вничью в матче 11-го тура чемпионата Англии, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, на 60-й минуте встречи Габриэль Мартинелли вывел "Арсенал" вперед – 1:0. в свою очередь "синие" отыгрались, гол забил Педру Нету –1:1.

"Челси" вышел на третье место в чемпионате Англии. У них 19 очков. Столько же у "Арсенала".

12 декабря "Астана" в рамках общего этапа Лиги конференций сыграет с "Челси".

Ранее "Манчестер Сити" впервые проиграл 4 встречи подряд за последние 18 лет.

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