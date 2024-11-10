Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Манчестер Сити" впервые проиграл 4 встречи подряд за последние 18 лет

Футбол 4 Поражение Ман Сити, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2024 12:34 Фото: Instagram/mancity
Победитель Лиги чемпионов 2023 года и действующий чемпион Англии, клуб "Ман Сити" потерпел четвертое поражение кряду. "Горожане" повторили свою неудачную серию 2006 года, когда главным тренером числился Стюарт Пирс, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 10 ноября команда Хосепа Гвардиолы на выезде уступила "Брайтону" – 1:2, в ходе игр 11-го тура АПЛ.

Тем самым "горожане" продолжают свою неудачную серию, которая началась в начале ноября.

Первое поражение "Ман Сити" 30 октября нанес "Тоттенхэм" (2:1) в рамках Кубка Англии. Спустя три дня с таким же счетом подопечные Гвардиолы проиграли "Борнмуту", но уже в играх Премьер-лиги.

"Борнмут" одержал победу, но в других матчах мы играли действительно хорошо. Мои аргументы выступают в качестве оправдания, потому что мы проиграли. Если бы мы сыграли действительно плохо, я бы так и сказал".Главный тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола

5 ноября "сине-голубые" в гостях были обыграны португальским "Спортингом", в ходе игр Лиги чемпионов УЕФА (4:1).

Осечкой чемпиона Англии воспользовался "Ливерпуль", который дома переиграл "Астон Виллу" со счетом 2:0, благодаря голам Нуньеса и Салаха.

"Было тяжело, как и в большинстве матчей. Действовали терпеливо, контролировали игру и победили в результате двух контратак. "Ливерпуль" не впервые использует подобные схемы, у нас есть очень быстрые футболисты. У Салаха, думаю, лучшая статистика среди наших атакующих футболистов. Рады, что большая часть наших игроков прошла без травм тяжелые матчи. Сезон в целом будет тяжелым, разрыв между командами небольшой".Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот

Таким образом, "красные" увеличили свое преимущество в турнирной таблице до пяти очков перед "Ман Сити", набрав 28 баллов.

11-ый тур английского первенства закрывается вечером 10 ноября, пройдет ряд интересных поединков. "Манчестер Юнайтед" на своей арене принимает "Лестер", а "Челси" сразится с "Арсеналом".

Тем временем лучшая казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева по итогам международного турнира в Шымкенте, вышла на первое место в общем зачете Гран-При ФИДЕ.

Читайте также

Хоккей Дубль Победа
Дубль Овечкина принес победу "Вашингтону" и пятое место в списке лучших снайперов
Фигурное катание
Самоделкина: стали известны дата и место ближайшего соревнования
ММА
Жалгас Жумагулов отправил соперника в нокдаун на турнире Oktagon
Куандык Шынасилов
Бибисара Асаубаева Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Ливерпуль ФК Челси ФК Арсенал 2024 год Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцы сменили гражданство, но не сдали паспорта РК, их выдворили, США, Россия
Бывшие казахстанцы прилетели из США и России в Алматы, но их не пустили в страну
Конкурс &quot;Мисс Земля&quot; определил самую красивую девушку планеты
Конкурс "Мисс Земля" определил самую красивую девушку планеты
Доберман
Пять самых мстительных пород собак: кого лучше не обижать
Падение вертолета Ми-8: Минобороны раскрыло новые подробности
Падение вертолета Ми-8: Минобороны раскрыло новые подробности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: