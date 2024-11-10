"Манчестер Сити" впервые проиграл 4 встречи подряд за последние 18 лет

Победитель Лиги чемпионов 2023 года и действующий чемпион Англии, клуб "Ман Сити" потерпел четвертое поражение кряду. "Горожане" повторили свою неудачную серию 2006 года, когда главным тренером числился Стюарт Пирс, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 10 ноября команда Хосепа Гвардиолы на выезде уступила "Брайтону" – 1:2, в ходе игр 11-го тура АПЛ.

Тем самым "горожане" продолжают свою неудачную серию, которая началась в начале ноября.

Первое поражение "Ман Сити" 30 октября нанес "Тоттенхэм" (2:1) в рамках Кубка Англии. Спустя три дня с таким же счетом подопечные Гвардиолы проиграли "Борнмуту", но уже в играх Премьер-лиги.

Пеп Гвардиола о первом поражении в четырех матчах подряд за всю свою тренерскую карьеру: "Добро пожаловать, в жизни всегда есть время для чего-то первого". #MCFC — Райан Тейлор (@RyanTaylorSport) 9 ноября 2024 г.

"Борнмут" одержал победу, но в других матчах мы играли действительно хорошо. Мои аргументы выступают в качестве оправдания, потому что мы проиграли. Если бы мы сыграли действительно плохо, я бы так и сказал". Главный тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола

5 ноября "сине-голубые" в гостях были обыграны португальским "Спортингом", в ходе игр Лиги чемпионов УЕФА (4:1).

Осечкой чемпиона Англии воспользовался "Ливерпуль", который дома переиграл "Астон Виллу" со счетом 2:0, благодаря голам Нуньеса и Салаха.

"Было тяжело, как и в большинстве матчей. Действовали терпеливо, контролировали игру и победили в результате двух контратак. "Ливерпуль" не впервые использует подобные схемы, у нас есть очень быстрые футболисты. У Салаха, думаю, лучшая статистика среди наших атакующих футболистов. Рады, что большая часть наших игроков прошла без травм тяжелые матчи. Сезон в целом будет тяжелым, разрыв между командами небольшой". Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот

Таким образом, "красные" увеличили свое преимущество в турнирной таблице до пяти очков перед "Ман Сити", набрав 28 баллов.

11-ый тур английского первенства закрывается вечером 10 ноября, пройдет ряд интересных поединков. "Манчестер Юнайтед" на своей арене принимает "Лестер", а "Челси" сразится с "Арсеналом".