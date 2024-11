В США разгорелся скандал из-за боя Тайсона и блогера Пола

Американцы обвиняют организаторов в постановочных раундах. Пользователи приводят в качестве доказательств видео с жестких тренировок Тайсона перед боем.

А затем показывают эпизоды его пассивности во время схватки.

I have to agree with people saying the Mike Tyson vs Jake Paul fight was staged.

Tyson ignored many chances to knock out Jake & he threw fewer punches than he is known to do.

He must've been paid really well for this fight.



*For those wondering who won. Jake won on points pic.twitter.com/h7Djk7a3Z5