Мбаппе получил дисквалификацию перед матчем с "Арсеналом"

Лидер мадридского "Реала" Килиан Мбаппе дисквалифицирован на один матч после красной карточки во встрече с "Алавесом". Теперь он не сможет выйти на поле в ближайшем поединке с "Атлетиком", сообщает Zakon.kz.

По информации журналистки COPE Аранча Родригес, извещение о своей дисквалификации французский футболист получил накануне игры против "Арсенала" в рамках Лиги чемпионов УЕФА.

Здесь надо отметить, что форвард все же сможет помочь "Реалу" в битве против лондонского коллектива, так как наказание действует только на уровне Ла Лиги.

Мбаппе будет отстранен только от матча с "Атлетиком", который запланирован на 20 апреля.

Un partido de sanción para Mbappe. — Arancha Rodríguez (@AranchaMOBILE) April 15, 2025

Инцидент с удалением Мбаппе случился в матча 31-го тура испанского чемпионата против "Алавеса". В одном из игровых эпизодов форвард "сливочных" ударил шипами в голень Антонио Бланко, за что получил красную карточку.

Как утверждает As, француз получил минимально возможное наказание после отчета судьи этой игры Сесара Сото Градо. Согласно регламенту Ла Лиги, Килиана могли дисквалифицировать на три матча.

Если Мбаппе отстранен на одну игру, то его бывший напарник по ПСЖ Неймар отделался всего лишь желтой карточкой за удар по лицу соперника.