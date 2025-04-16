Овечкин набрал 72-е очко и продлил результативную серию до восьми игр

Утром 16 апреля клуб "Вашингтон Кэпиталз" в рамках регулярного чемпионата НХЛ на выезде переиграл "Айлендерс" – 3:1, где капитан гостей Александр Овечкин отметился своим 72-м очком в текущем сезоне, сообщает Zakon.kz.

Российский форвард в гостевом поединке сделал передачу и продлил до восьми матчей серию с очками. Это активное действие 39-летнего хоккеиста позволило "Вашингтону" увезти победу из Нью-Йорка со счетом 3:1.

А главной звездой встречи против "Айлендерс" стал канадский форвард – Дилан Строум, который оформил победный хет-трик.

Возвращаясь к результату Овечкина, то капитан столичного коллектива набрал 72 балла после 64-х игр регулярного чемпионата и поднялся на 39-е место списка лучших бомбардиров сезона.

За последние 8 встреч форвард накопил 12 баллов, 7 голов и 5 передач.

А накануне в НХЛ засветился новый молодой талант из России – Иван Демидов, который забил в своем дебютном матче и получил первую звезду.