"Локомотив" нокаутировал "Авангард" тремя шайбами за три минуты

15 апреля чемпион КХЛ ярославский "Локомотив" разгромил на выезде "Авангард" из Омска – 6:2. Благодаря этой победе подопечные Игоря Никитина повели 2:1 в серии второго раунда Кубка Гагарина-2025, сообщает Zakon.kz.

В третьем противостоянии гости к началу второго периода вели в счете 2:0. К середине второй 20-минутки хозяева льда сократили отставание.

Но затем "железнодорожники" забили подряд три шайбы за три минуты и почти поставили точку в этом матче. На последних минутах встречи команды обменялись голами.

Итоговый счет на табло – 6:2 в пользу "Локомотива".

В другом матче игрового дня московский "Спартак" дома победил "Салават Юлаев" (Уфа) – 4:2. Благодаря этому успеху "красно-белые" повели 2:1 в четвертьфинале Кубка Гагарина.

Следующие поединки в этих двух противостояниях пройдут 17 апреля в Омске и Москве.

Чуть ранее в рамках игр плей-офф КХЛ челябинский "Трактор" одержал вторую фантастическую победу подряд над минским "Динамо".

