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Шавкат Рахмонов воссоединился со своим тренером в США

UFC, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 08:05 Фото: Instagram/fullviolence
3 декабря представители казахстанского бойца объявили, что тренер Рахмонова присоединился к команде, сообщает Zakon.kz.

Так стало известно, что во время поединка против Рахмонов – Гэрри, Баян Жангалов будет в углу казахстанца.

Шавкат Рахмонов, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 08:05

Фото: Instagram/darteam.kazakhstan

В настоящее время непобежденный казахстанский спортсмен находится в США. Там проводится заключительный этап подготовки перед поединком с ирландцем Иэном Мачадо Гэрри.

Сам турнир UFC 310 пройдет в Лас-Вегасе утром 8 декабря по казахстанскому времени. Оба этих 170-фунтовых бойца не только невероятно талантливы, но и не знают поражений в своей карьере в ММА. Это делает их бой редким примером, когда два непобежденных спортсмена сходятся лицом к лицу.

UFC, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 08:05

Фото: Instagram/sport_voxa

Перед этим боем "Номада" решили поддержать казахстанские бабушки.

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