Тренер Шавката Рахмонова рассказал о травме своего подопечного

Тренер непобежденного бойца UFC казахстанца Шавката Рахмонова, Эдуард Базров, поделился подробностями травмы спортсмена, сообщает Zakon.kz.

По словам тренера Шавката в интервью на YouTube-канале "Вестник ММА", он еще не восстановился после поединка с Иэном Гэрри. Лечение травмы затянулось, как и состояние бойца.

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"Мы могли бы к этому времени восстановить ногу Шавката, чтобы он принял бой с Белалом Мухаммадом. Но не будем забывать, что скоро Рамадан. И полноценную нагрузку давать ему нельзя. Поэтому остался бы всего месяц. К тому же, следовало лететь в Майами, чтобы пройти учебно-тренировочный процесс. Но мы хотим, чтобы здоровье Шавката восстановилось полностью. И уже после этого заняться титульной гонкой", – объяснил Базров.

Из-за травмы Шавкат Рахмонов был вынужден отказаться от поединка с чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом. Вместо него возможность подраться за титул получил австралиец Джек Делла Маддалена.

По словам тренера, "Номад" вернется в октагон в августе текущего года.

Ранее стало известно, что казахстанский боец упал в нокаут на турнире UFC в Сиэтле.