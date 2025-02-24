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Спорт

Тренер Шавката Рахмонова рассказал о травме своего подопечного

Тренер Шавката Рахмонова рассказал о травме своего подопечного, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 02:40 Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94
Тренер непобежденного бойца UFC казахстанца Шавката Рахмонова, Эдуард Базров, поделился подробностями травмы спортсмена, сообщает Zakon.kz.

По словам тренера Шавката в интервью на YouTube-канале "Вестник ММА", он еще не восстановился после поединка с Иэном Гэрри. Лечение травмы затянулось, как и состояние бойца.

"Мы могли бы к этому времени восстановить ногу Шавката, чтобы он принял бой с Белалом Мухаммадом. Но не будем забывать, что скоро Рамадан. И полноценную нагрузку давать ему нельзя. Поэтому остался бы всего месяц. К тому же, следовало лететь в Майами, чтобы пройти учебно-тренировочный процесс. Но мы хотим, чтобы здоровье Шавката восстановилось полностью. И уже после этого заняться титульной гонкой", – объяснил Базров.

Из-за травмы Шавкат Рахмонов был вынужден отказаться от поединка с чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом. Вместо него возможность подраться за титул получил австралиец Джек Делла Маддалена.

По словам тренера, "Номад" вернется в октагон в августе текущего года.

Ранее стало известно, что казахстанский боец упал в нокаут на турнире UFC в Сиэтле.

Аксинья Титова
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