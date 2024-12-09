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Спорт

Коул Палмер обновил рекорд "Челси" перед поездкой в Алматы

Футбол Рекорд Челси, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 10:57 Фото: Instagram/chelseafc
Футболист лондонского "Челси" Коул Палмер набрал 38 (25+13) очков по системе "гол+пас" в 2024 году. Хавбек побил рекорд своего клуба, который числился за легендарным голландцем Джимми Флойд Хассельбайнком, сообщает Zakon.kz.

Хавбек "аристократов" отличился дублем с 11-метровой точки в матче против "Тоттенхэма" в рамках 15-го тура АПЛ.

Тем самым в этом году Коул Палмер накопил 38 результативных действий в матчах английского первенства, 25 голов плюс 13 голевых передач.

Полузащитник побил рекорд Джимми Флойда Хасселбайнка, который 23 года назад набрал 36 баллов по системе "гол+пас".

Плюс к этому в нынешнем сезоне Палмер отметился 11 голами и шестью ассистами, что позволяет ему занимать второе место в лиге лучших бомбардиров, уступая лишь Мохамеду Салаху из "Ливерпуля".

Благодаря дублю Коула, "Челси" одержал волевую победу над "Тоттенхемом" – 4:3.

12 декабря лидер "аристократов" выведет свою команду на матч против "Астаны", который пройдет на Центральном стадионе Алматы в рамках игр Лиги конференций УЕФА.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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