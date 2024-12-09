Коул Палмер обновил рекорд "Челси" перед поездкой в Алматы

Футболист лондонского "Челси" Коул Палмер набрал 38 (25+13) очков по системе "гол+пас" в 2024 году. Хавбек побил рекорд своего клуба, который числился за легендарным голландцем Джимми Флойд Хассельбайнком, сообщает Zakon.kz.

Хавбек "аристократов" отличился дублем с 11-метровой точки в матче против "Тоттенхэма" в рамках 15-го тура АПЛ.

Тем самым в этом году Коул Палмер накопил 38 результативных действий в матчах английского первенства, 25 голов плюс 13 голевых передач.

Полузащитник побил рекорд Джимми Флойда Хасселбайнка, который 23 года назад набрал 36 баллов по системе "гол+пас".

38 - Cole Palmer has been directly involved in 38 goals in the Premier League in 2024 (25 goals, 13 assists); the most by a Chelsea player in a single calendar year in the competition. Unrivalled. pic.twitter.com/2yrB084p72 — OptaJoe (@OptaJoe) December 8, 2024

Плюс к этому в нынешнем сезоне Палмер отметился 11 голами и шестью ассистами, что позволяет ему занимать второе место в лиге лучших бомбардиров, уступая лишь Мохамеду Салаху из "Ливерпуля".

Благодаря дублю Коула, "Челси" одержал волевую победу над "Тоттенхемом" – 4:3.

12 декабря лидер "аристократов" выведет свою команду на матч против "Астаны", который пройдет на Центральном стадионе Алматы в рамках игр Лиги конференций УЕФА.