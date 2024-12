Коул Палмер обновил рекорд "Челси" перед поездкой в Алматы

Хавбек "аристократов" отличился дублем с 11-метровой точки в матче против "Тоттенхэма" в рамках 15-го тура АПЛ.

Тем самым в этом году Коул Палмер накопил 38 результативных действий в матчах английского первенства, 25 голов плюс 13 голевых передач.

Полузащитник побил рекорд Джимми Флойда Хасселбайнка, который 23 года назад набрал 36 баллов по системе "гол+пас".

38 - Cole Palmer has been directly involved in 38 goals in the Premier League in 2024 (25 goals, 13 assists); the most by a Chelsea player in a single calendar year in the competition. Unrivalled. pic.twitter.com/2yrB084p72