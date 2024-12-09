Коул Палмер обновил рекорд "Челси" перед поездкой в Алматы
Хавбек "аристократов" отличился дублем с 11-метровой точки в матче против "Тоттенхэма" в рамках 15-го тура АПЛ.
Тем самым в этом году Коул Палмер накопил 38 результативных действий в матчах английского первенства, 25 голов плюс 13 голевых передач.
Полузащитник побил рекорд Джимми Флойда Хасселбайнка, который 23 года назад набрал 36 баллов по системе "гол+пас".
38 - Cole Palmer has been directly involved in 38 goals in the Premier League in 2024 (25 goals, 13 assists); the most by a Chelsea player in a single calendar year in the competition. Unrivalled. pic.twitter.com/2yrB084p72— OptaJoe (@OptaJoe) December 8, 2024
Плюс к этому в нынешнем сезоне Палмер отметился 11 голами и шестью ассистами, что позволяет ему занимать второе место в лиге лучших бомбардиров, уступая лишь Мохамеду Салаху из "Ливерпуля".
Благодаря дублю Коула, "Челси" одержал волевую победу над "Тоттенхемом" – 4:3.
12 декабря лидер "аристократов" выведет свою команду на матч против "Астаны", который пройдет на Центральном стадионе Алматы в рамках игр Лиги конференций УЕФА.