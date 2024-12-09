"Челси" отыграл фантастический матч против "Тоттенхэма" с дублем Палмера

Вечером 8 декабря в АПЛ прошло лондонское дерби, где "Челси" в гостях сумел избежать поражения от "Тоттенхема", проигрывая по ходу встречи со счетом 0:2. Благодаря дублю Коула Палмера "аристократы" оформили камбэк и победили (4:3), сообщает Zakon.kz.

Поединок двух столичных коллективов прошел в рамках игр 15-го тура английской Премьер-лиги. "Шпоры" уже к 11-й минуте данного противостояния повели с разницей в два гола, отличились Доминик Соланке и Деян Кулусевски.

Спустя мгновение Джейдон Санчо сократил отставание гостей. А во втором тайме Коул Палмер восстановил равновесие – 2:2, удачно реализовав пенальти.

Дальше мяч аргентинца Энцо Фернандеса вывел "Челси" вперед. За 6 минут до завершения основного времени матча Палмер сделал дубль, снова пробив 11-метровый удар.

В добавленное арбитром время Сон Хын Мин немного сократил отставание, но это не помогло хозяевам поля и они проиграли – 3:4.

Таким образом, команда Энцо Марески не проигрывает с октября, одержав пятую победу подряд во всех турнирах.

И к тому же серия "лондонцев" без поражений насчитывает уже восемь матчей и они сейчас располагаются на второй строчке таблицы АПЛ, уступая только "Ливерпулю".

Тем временем весь мир ММА обсуждает победу Шавката Рахмонова над ирландцем Иэном Гэрри на UFC 310.

