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Спорт

"Челси" отыграл фантастический матч против "Тоттенхэма" с дублем Палмера

Футбол Победа Тоттенхэм, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 10:31 Фото: Instagram/chelseafc
Вечером 8 декабря в АПЛ прошло лондонское дерби, где "Челси" в гостях сумел избежать поражения от "Тоттенхема", проигрывая по ходу встречи со счетом 0:2. Благодаря дублю Коула Палмера "аристократы" оформили камбэк и победили (4:3), сообщает Zakon.kz.

Поединок двух столичных коллективов прошел в рамках игр 15-го тура английской Премьер-лиги. "Шпоры" уже к 11-й минуте данного противостояния повели с разницей в два гола, отличились Доминик Соланке и Деян Кулусевски.

Спустя мгновение Джейдон Санчо сократил отставание гостей. А во втором тайме Коул Палмер восстановил равновесие – 2:2, удачно реализовав пенальти.

Дальше мяч аргентинца Энцо Фернандеса вывел "Челси" вперед. За 6 минут до завершения основного времени матча Палмер сделал дубль, снова пробив 11-метровый удар.

В добавленное арбитром время Сон Хын Мин немного сократил отставание, но это не помогло хозяевам поля и они проиграли – 3:4.

Таким образом, команда Энцо Марески не проигрывает с октября, одержав пятую победу подряд во всех турнирах.

И к тому же серия "лондонцев" без поражений насчитывает уже восемь матчей и они сейчас располагаются на второй строчке таблицы АПЛ, уступая только "Ливерпулю".

Тем временем весь мир ММА обсуждает победу Шавката Рахмонова над ирландцем Иэном Гэрри на UFC 310.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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