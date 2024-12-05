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Опубликован список казахстанских шахматистов на ЧМ-2024 в США

Шахматы Список ЧМ-2024, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 17:17 Фото: Instagram/bibisarachess
С 26 по 31 декабря в Нью-Йорке (США) пройдет мировое первенство по шахматам. Честь Казахстана в этих соревнованиях будут представлять 18 спортсменов, девять мужчин и девять женщин, сообщает Zakon.kz.

По информации FIDE, в число заявленных участников среди мужчин вошли: Денис Махнев, Казыбек Ногербек, Ринат Жумабаев, Арыстан Исанжулов, Рамазан Жалмаханов, Арыстанбек Уразаев, Алишер Сулейменов, Эдгар Мамедов и Алдияр Ансат.

У девушек наша команда выглядит следующим образом: Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова, Алуа Нурман, Ксения Балабаева, Амина Каирбекова, Лия Курмангалиева, Зарина Нургалиева, Аяулым Калдарова и Асель Серикбай.

Шахматы Список ЧМ-2024, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 17:17

Фото: Instagram/fide_chess

Все перечисленные шахматисты и плюс лидеры рейтинга FIDE вступят в борьбу в четырех программах ЧМ-2024: открытый турнир по рапиду и блицу, а также женский рапид и блиц.

Всего в открытом турнире сыграют 180 спортсменов, а в женских состязаниях – 109.

Главная наша надежда на награды и лидер женской сборной Бибисара Асаубаева является одним из фаворитов предстоящих состязаний. 

Она приедет на американский турнир в ранге двукратной чемпионки мира по блицу, которая недавно возглавила общую таблицу женского Гран-при ФИДЕ.

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