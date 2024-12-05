Опубликован список казахстанских шахматистов на ЧМ-2024 в США

С 26 по 31 декабря в Нью-Йорке (США) пройдет мировое первенство по шахматам. Честь Казахстана в этих соревнованиях будут представлять 18 спортсменов, девять мужчин и девять женщин, сообщает Zakon.kz.

По информации FIDE, в число заявленных участников среди мужчин вошли: Денис Махнев, Казыбек Ногербек, Ринат Жумабаев, Арыстан Исанжулов, Рамазан Жалмаханов, Арыстанбек Уразаев, Алишер Сулейменов, Эдгар Мамедов и Алдияр Ансат.

У девушек наша команда выглядит следующим образом: Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова, Алуа Нурман, Ксения Балабаева, Амина Каирбекова, Лия Курмангалиева, Зарина Нургалиева, Аяулым Калдарова и Асель Серикбай.

Фото: Instagram/fide_chess

Все перечисленные шахматисты и плюс лидеры рейтинга FIDE вступят в борьбу в четырех программах ЧМ-2024: открытый турнир по рапиду и блицу, а также женский рапид и блиц.

Всего в открытом турнире сыграют 180 спортсменов, а в женских состязаниях – 109.

Главная наша надежда на награды и лидер женской сборной Бибисара Асаубаева является одним из фаворитов предстоящих состязаний.

Она приедет на американский турнир в ранге двукратной чемпионки мира по блицу, которая недавно возглавила общую таблицу женского Гран-при ФИДЕ.