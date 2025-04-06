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Спорт

Футболисты ПСЖ стали чемпионами Франции в рекордный 13-й раз

Футбол Чемпион Франции, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2025 11:45 Фото: Instagram/psg
Поздно вечером 5 апреля футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" досрочно выиграл чемпионат Франции нынешнего сезона. Парижский коллектив добился данного титула в 13-й раз в своей истории, что является рекордом французского футбола, сообщает Zakon.kz.

Досрочный успех к "парижанам" пришел после того, как они дома переиграли "Анжер" – 1:0 – в рамках игр 28-го тура Лиги 1.

Победу ПСЖ добыл Дезире Дуэ, который поразил ворота соперника после передачи Хвичи Кварацхелии.

Таким образом, команда Луиса Энрике гарантировала себе первое место французского чемпионата текущего сезона.

ПСЖ набрал 74 очка за 6 туров до конца первенства. Клуб "Монако" (50), который идет на второй позиции, при любом раскладе не сможет обогнать чемпиона.

Подопечные Луиса Энрике выиграли второй трофей нынешнего сезона. 5 января "парижане" также в рекордный 13-й раз стали победителями Суперкубка Франции, обыграв в финале "Монако" со счетом 1:0.

Теперь самый популярный клуб Франции в этом сезоне претендует еще на три титула. Он сражается в Лиге чемпионов УЕФА, сыграет в финале Кубка Франции, а также примет участие в клубном чемпионате мира-2025 в США. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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