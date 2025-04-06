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Спорт

Минское "Динамо" нокаутировало ЦСКА и впервые сыграет в 1/4 финала Кубка Гагарина

Хоккей Победа ЦСКА, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2025 11:18 Фото: Instagram/hcdinamo
5 апреля хоккеисты белорусского коллектива "Динамо" сенсационно пробились во второй раунд Кубка Гагарина, оставив за бортом соревнований знаменитый московский ЦСКА, сообщает Zakon.kz.

Армейский клуб вылетел в 1/8 финала Кубка Гагарина, проиграв минскому "Динамо" в общей серии – 2:4. Шестой, заключительный поединок, прошел на арене ЦСКА, где хозяева были разгромлены со счетом 2:6. 

Тем самым "москвичи" завершили выступление в плей-офф на стадии первого раунда, а "Динамо" из Беларуси первый раз в своей истории пробилось во второй раунд Кубка Гагарина.

Здесь стоит отметить, что "Динамо" (Минск) принимает участие в плей-офф КХЛ в девятый раз за всю историю существования команды.

Коллективом руководит известный в прошлом хоккеист, 59-летний наставник Дмитрий Квартальнов.

Белорусская дружина стала четвертым участником 1/4 финала Кубка Гагарина. До этого место в списке лучшей восьмерки команд турнира гарантировали "Локомотив" (Ярославль), "Спартак" (Москва) и "Авангард" (Омск).

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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