"Валенсия" забила победный гол на 95-й минуте матча против "Реала"

Вечером 5 апреля мадридский футбольный клуб "Реал" неожиданно проиграл у себя дома "Валенсии" со счетом 1:2 в рамках 30-го тура Ла Лиги. "Сантьяго Бернабеу" был шокирован голом Уго Дуро на пятой добавленной минуте встречи, сообщает Zakon.kz.

Королевский клуб в поединке с "Валенсией" мог повести в счете уже на 13-й минуте, но бразилец Винисиус не смог реализовать пенальти. И здесь прозвучала футбольная пословица – "не забиваешь ты, забивают тебе". Буквально через две минуты защитник гостей Муктар Диакаби поразил ворота "сливочных".

Свой шанс Винисиус все же использовал во втором тайме, когда сравнял счет. Однако Уго Дуро испортил настроение "Реалу", вырвав выездную победу для своего коллектива на 95-й минуте – 2:1.

В итоге команда Карло Анчелотти впервые с 5 ноября 2024 года проиграла на своем поле. Тогда мадридскую дружину на "Бернабеу" огорчили футболисты итальянского "Милана" (1:3) в рамках Лиги чемпионов УЕФА.

А на уровне Ла Лиги последнее домашнее поражение "Реалу" нанесли 26 октября представители каталонской "Барселоны" (4:0).