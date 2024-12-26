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Спорт

Казахстанский пауэрлифтер-паралимпиец Давид Дегтярев женился

Давид Дегтярев, пауэрлифтер, женился, свадьба, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 17:35 Фото: Instagram/dav1d.dm
Казахстанский двукратный паралимпийский чемпион Давид Дегтярев сыграл свадьбу, сообщает Zakon.kz.

Кадры со свадебным кортежем пауэрлифтера из Атбасара появились в соцсетях 26 декабря 2024 года. Молодожены с удовольствием похвастались кольцами на безымянных пальцах.

Звездный спортсмен личную жизнь не афиширует, поэтому, кто его избранница, неизвестно. Судя по всему, свадьба прошла недавно. Казахстанцы поздравляют молодую пару и желают им счастливой семейной жизни.

Давид Дегтярев завоевал два "золота" на паралимпиадах. В 2021 году он выиграл "золото" Паралимпиады-2020 в Токио, а затем стал двукратным олимпийским чемпионом и установил мировой рекорд в своем весе – 186 кг. Второе "золото" Паралимпиады взял в текущем, 2024 году, в Париже.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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