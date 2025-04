Паралимпийский чемпион Давид Дегтярёв впервые опубликовал совместное фото с женой

Казахстанский двукратный паралимпийский чемпион по пауэрлифтингу Давид Дегтярёв редко радует подписчиков публикациями в социальных сетях. Но 21 апреля 2025 года спортсмен решил изменить своим традиционным принципам, сообщает Zakon.kz.

Так, он разместил фотографию в сторис Instagram. В кадре можно увидеть его с молодой супругой в спортивном зале. Публикацию сопровождает музыкальная композиция группы Queen под названием We Are the Champions.

24 декабря 2024 года первый двукратный паралимпийский чемпион в истории Казахстана женился. Это важное событие особо не афишировалось. Позднее его супруга Валерия разместила фотографию с мероприятия. В кадре она одна делает селфи. К снимку идет следующая надпись: "Давид и Валерия. 24.12.2024".

Примечательно, что супруги не делятся совместными снимками. Лишь на странице Валерии есть видео с Дегтярёвым, и к нему идет интересная подпись, описывающая их отношения: "Лучшие отношения – это когда они приватные, но не тайные. Когда люди знают, что вы вместе, но не знают, что у вас происходит".