Близкий друг Хабиба Нурмагомедова возобновит карьеру после двухлетней паузы
Фото: Instagram/zubairatukhugov
Российский боец ММА Зубайра Тухугов, известный по выступлениям в UFC, возобновит карьеру в смешанных единоборствах, сообщает Zakon.kz.
Последний раз 33-летний Тухугов выходил в октагон в феврале 2023 года, когда проиграл бразильцу Элвису Бренеру на турнире UFC в Австралии.
"Зубайра Тухугов вернется в 2025 году. На данный момент идут переговоры", – сообщили в команде Тухугова для ТАСС.
Зубайра Тухугов провел 27 боев в ММА и одержал 20 побед. Он является другом Хабиба Нурмагомедова, а также тренируется в одной команде с Исламом Махачевым.
Ранее сообщалось, что казахский борец восхитил легенду UFC.
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