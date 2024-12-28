Король шахмат Магнус Карлсен снят с ЧМ-2024 за нарушение дресс-кода

28 декабря мир шахмат шокирован новостью, которая поступила из Нью-Йорка (США). Лучший шахматист планеты Магнус Карлсен в 2024 году не сможет защитит свой титул, так как дисквалифицирован с ЧМ-2024 по рапиду и блицу из-за правил нарушения дресс-кода, сообщает Zakon.kz.

По информации FIDE, король современных шахмат пришел на девятый раунд ЧМ-2024 в джинсах, что запрещено дресс-кодом турнира. Организаторы американского турнира наложили штраф на Карлсена на размере 200 долларов и попросили, чтобы он переоделся.

Первый номер шахматного рейтинга не подчинился требованиям и его сняли с девятого раунда мирового первенства. Норвежец в знак протеста досрочно покинул турнир в Нью-Йорке.

29 декабря на ЧМ-2024 по рапиду пройдет заключительный игровой день, в котором шансы на медали имеет королева казахстанских шахмат – Бибисара Асаубаева.